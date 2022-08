Spatenstich für Stocksporthalle des EC Huglfing

Von: Bianca Heigl

Glückliche Gesichter beim Spatenstich für die neue Stocksporthalle in Huglfing (v.li.): IFI-Präsident Christian Lindner, EC-Geschäftsführer Andreas Knipschild, Pater John, Bürgermeister Markus Huber und EC-Vorstand Florian Nutzinger. © Heigl

Huglfing – Eigentlich war es eine Schnapsidee beim Grillen, dass der Stockschützenverein EC 1960 Huglfing am neuen Sportgelände am Tautinger Weg ein neues Zuhause finden könnte. Jetzt fand der offizielle Spatenstich statt und aus dem ursprünglichen Vorhaben ist deutlich mehr geworden. Vorstand Florian Nutzinger begrüßte zum ersten Spatenstich für die Stocksporthalle am vergangenen Wochenende neben Vereinsmitgliedern auch Bürgermeister Markus Huber und den Präsidenten der IFI (International Federation Icestocksport).

„Vor zwei Jahren entstand die Idee, vom jetzigen Standort zum neuen Sportgelände umzusiedeln“, erzählte EC-Geschäftsführer Andreas Knipschild. Als man dann vom BLSV erfuhr, dass es für eine Halle mehr Fördermittel gebe, wurde das Projekt nochmals überdacht, gerechnet und schließlich beschlossen, diesen Hallenbau mit neuem Vereinsheim in Angriff zu nehmen. Am 19. Juli dieses Jahres lag dann endlich nach vielem hin und her die Baugenehmigung vor. „Wir haben jetzt schon etwa 3 500 Stunden Arbeit in die Planung gesteckt, aber dabei natürlich auch gefeiert“, so Knipschild weiter. Er freut sich auf dieses zukunftsträchtige Projekt für Verein und Gemeinde.



Auch IFI-Präsident Lindner zeigte sich begeistert: „Ich ziehe den Hut vor allen, die dieses Projekt angepackt haben. Ihr seid’s zache Hund, wie man in Bayern sagt.“ Das besondere am Stocksport sei ja, dass viele Generationen gemeinsam in einer Mannschaft spielen. Dem Hallenbau wünschte er eine unfallfreie Bauphase und sagte die Unterstützung der IFI zu.



Durchwegs positiv war man auch im Gemeinderat von Anfang an zu dem Vorhaben eingestellt, wie Bürgermeister Markus Huber in seinem kurzen Grußwort betonte. „Der Gemeinderat steht wie der Vorstand einstimmig hinter diesem Projekt“, freute er sich. Beim Bezirksentscheid von „Unser Dorf hat Zukunft“ wurde auch die geplante Stocksporthalle vorgestellt, die von den Bewertungsgremien als Leuchtturmprojekt betrachtet wird. Nach einer kurzen Segnung durch Pater John und Böllerschüssen wurde dann zu den Spaten gegriffen und der symbolische erste Spatenstich vollzogen, um anschließend beim gemeinsamen Mittagessen auf den Bau anzustoßen.



Die Kosten für die Stocksporthalle werden derzeit auf zirka 1,6 Millionen Euro geschätzt. 25 Prozent will der Verein in Eigenleistung beitragen. Der EC 1960 Huglfing zählt zur Zeit knapp 80 Mitglieder, darunter auch vermehrt Jugendliche. Die Halle wird innen gepflastert sein und große Tore bekommen, sodass man sommers wie winters trainieren und auch Wettkämpfe abhalten kann.

