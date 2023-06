Neue Moosbrücke für eine halbe Million Euro

Von: Bernhard Jepsen

Mit der alten Brücke im Hintergrund: (v.li.) Leonhard Geiger, Josef Zwerger (Grundeigentümer von Flächen an der Brücke), Martin Pape, Marcel Kober (OK Ingenieure), Aldin Hodzic (Bauleiter) und Leopold Hörbrand (OK Ingenieure) beim Spatenstich für den Brückenneubau. © Jepsen

Polling – In Pollings Süden gibt es zwei Querungen über den Tiefenbach. Das Problem: Die beiden Moosbrücken, deren Holzkonstruktionen vor mehreren Jahrzehnten errichtet wurden, sind marode und weisen statisch massive Mängel auf. Eine von beiden Brücken, nämlich die südliche, wird nun komplett erneuert.

Vergangene Woche ist die Firma Strabag mit schwerem Gerät angerückt. Aufgrund des wenig tragfähigen Bodens ist der Neubau technisch durchaus aufwendig. So müssen zur Fundamentierung zehn Bohrpfähle rund zwölf Meter tief in den Untergrund gerammt werden. Danach werden die vorgefertigten Brückenbauteile peu á peu eingebaut. An Projektkosten sind knapp 500 000 Euro angesetzt. Ein Betrag, den die Gemeinde nicht einfach aus dem Ärmel schütteln kann – zumal es keine staatlichen Fördergelder gibt. Deshalb wird die Kommune auch nur eine der beiden Moosbrücken erneuern: „Zwei Brücken hätten wir finanziell nicht stemmen können“, so Pape. Die Auswahl, welche Brücke neu gebaut wird, wurde nicht willkürlich getroffen: Die nördliche Querung, die aufgrund der statischen Mängel auf zwei Tonnen Nutzlast beschränkt wurde, hat den Nachteil, dass die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die laut Pape „immer größer werden“, an der Einmündung zur Hofmarkstraße eine Engstelle passieren müssen. Nach Fertigstellung der südlichen Brücke, soll die nördliche weiter beschränkt und nur noch für Radler und Fußgänger geöffnet bleiben.



Komplett auf die Moosbrücken zu verzichten, war für die Gemeinde freilich keine Option. Die Verbindungsachse zwischen Schafbichl und Hofmark- respektive Untermühlstraße ist für die Landwirtschaft enorm wichtig. Seit für die südliche Moosbrücke vor anderthalb Jahren ein Fahr- und Betretungsverbot erlassen wurde, müssen die Landwirte einen großen Umweg über die Huglfinger Straße und den Schafbichl nehmen, um mit ihren Landmaschinen zu den Feldern zu gelangen. „Das kostet Zeit, Geld und belastet die Anwohner am Schafbichl“, erklärte Leonhard Geiger, der als Vertreter des Bauernverbands beim Spatenstich anwesend war: „Wir sind der Gemeinde sehr dankbar, dass jetzt eine neue Brücke kommt.“



Die neue Stahlbetonbrücke über den Tiefenbach wird eine Spannweite von 12,50 Meter haben und 4,50 Meter breit sein. Das soll zumindest für kleinere Fahrzeuge einen Begegnungsverkehr ermöglichen. Die Traglast wird bei 100 Tonnen liegen. „Das ist genauso viel wie bei einer Autobahnbrücke“, erklärte Pape. Damit würde man der Entwicklung bei der Landmaschinentechnik Rechnung tragen. Außerdem wären die Planungskosten bei einer geringeren Traglastausführung nahezu die gleichen gewesen. Die Fertigstellung der neuen Brücke ist für Mitte September geplant.