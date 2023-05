Junge Frau schwer verletzt

Von: Kai Lorenz

Teilen

Eine 25-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag bei Spatzenhausen schwer verletzt worden. © Heiko Küverling/Panther Media

Spatzenhausen – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße (GAP1) bei Spatzenhausen gekommen. Dabei wurde eine 25-jährige schwer verletzt.

Laut Polizei fuhr die 25-jährige Frau aus dem Landkreis Weilheim-Schongau in ihrem Ford Fiesta die Staatsstraße 2038 aus Richtung Murnau kommend in Richtung Sindelsdorf. Gleichzeitig wollte ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit seinem VW Tiguan die Kreisstraße (GAP 1) aus Richtung Hofheim kommend in Richtung Riegsee queren.

Hierbei übersah er offensichtlich die vorfahrtberechtigte Fiesta-Fahrerin, so dass es im Kreuzungsbereich zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Die 25-Jährige, welche alleine in ihrem Fahrzeug saß, wurde hierbei schwerer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Tiguan-Fahrer und seine drei Mitinsassen im Alter von 19, 20 und 22 Jahren klagten allesamt über Schmerzen, lehnten jedoch eine Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst ab.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim 20-jährigen Tiguan-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Der Aufprall beider Fahrzeuge war so heftig, dass sie in das angrenzende Feld geschleudert wurden. Dadurch entstand zudem erheblicher Flurschaden. Derzeit wird allein dieser Schaden auf rund 20.000 Euro geschätzt. Vorsorglich wurde das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen und das zuständige Wasserwirtschaftsamt verständigt.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 35000 Euro. Auch ein Verkehrszeichen ging zu Bruch (ca. 150 Euro Schaden).

Neben der Streife der Polizei Weilheim waren zahlreiche Feuerwehrkräfte aus Spatzenhausen, Hofheim und Murnau im Einsatz. Es kam aber zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei hat den Führerschein des 20-Jährigen noch vor Ort sichergestellt. Es wurde eine strafrechtliche Ermittlung wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss eingeleitet.