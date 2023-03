Spendenaktion Weilheim: 7500 Euro für Erdbebenopfer

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Bei der Spendengala: Unter anderem richteten Emanuel Gronau (links) und Gönül Yerli (Mitte) einige Worte an die Gäste. © Privat

Weilheim – Ein reich gefülltes Buffet erwartete die Besucher des Pfarrheims Miteinander am vergangenen Samstag. Verschiedene türkische Speisen, Salate, Teigwaren, Kuchen sowie Kaffee und Tee boten die Organisatoren Emanuel Gronau, Serap Reitmeier sowie einige türkischstämmige Helferinnen dort an. Im Gegenzug konnte gespendet werden.

Die Aktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien kam gut an. Immer wieder trudelten Leute in das Pfarrheim ein, bedienten sich am Buffet und kamen ins Gespräch. Ihre Spenden konnten sie anschließend in eine der zwei Boxen werfen. Diese waren bereits am Vormittag gut gefüllt.

Diese Spendenbereitschaft zeigte sich auch am Sonntagabend bei einer Erdbeben – Spenden – „Gala“, die ebenfalls von Reitmeier und Gronau initiiert wurde. Mit der Unterstützung der Türkischen Gemeinde Oberland und unter der Schirmherrschaft von Landrätin Andrea Jochner-Weiß sowie der Vizedirektorin der islamischen Gemeinde Penzberg, Gönül Yerli, wurde den Gästen ein mehrgängiges Abendessen gereicht. Unter anderem spendete das Taj Mahal Weilheim hierfür zwei große Mahlzeiten sowie der Biomichl. Auch weitere Weilheimer Geschäfte unterstützen die Aktion.



Das Pfarrheim wurde für diesen Anlass festlich dekoriert: Mit der deutschen, syrischen und türkischen Flagge, Kerzen sowie mit 15 Bildern des syrischen Malers Xefur Hussein. Der Künstler spendete diese Bilder beziehungsweise deren Verkaufserlös. Den Gästen der Gala wurde auch ein Programm geboten. Zwei türkische Mädchen trugen ein Gedicht vor, zwei Jugendliche zeigten einen bebilderten Beamervortrag zum Erdbeben und der Weilheimer Tom Kratz präsentierte eine Zaubershow. Ein Highlight des Abends war das Konzert von Juli und Anna (Violine und Cello). Sie alle performten unentgeltlich.



„Die Stimmung war ganz toll“, resümierte Gronau. Insgesamt 7 500 Euro kamen an beiden Tagen zusammen. Ein Teil dieser Summe ist für die Anschaffung eines Wohncontainers in der Türkei vorgesehen, ein weiterer Teil für Orienthelfer e. V., der konkret in Syrien hilft. Wer Orienthelfer e. V. unterstützen möchte, kann das mit dem Kennwort „Spendengala Weilheim“ tun über das Spendenkonto: IBAN: DE92 7015 0000 0000 5741 11, BIC: SSKMDEMM.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.