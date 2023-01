Sportheim des SV Wessobrunn soll erweitert werden

Von: Roland Halmel

Das Sportheim des SV Wessobrunn soll nach Süden hin erweitert werden. © Halmel

Wessobrunn – Das Sportheim des SV Wessobrunn südlich der Mehrzweckhalle, in dem sich die Umkleiden für die Fußballer und das Stüberl der Stockschützen befinden und das zudem als Gerätelager verwendet wird, platzt aus allen Nähten. Es braucht einen Anbau.

„Viele Geräte, die zur Pflege und Nutzung des Sportplatzes erforderlich sind stehen überwiegend im Freien und müssen teilweise sogar von verschiedenen Stellen in der Gemeinde zum Sportplatz gebracht werden“, schilderte der Sportverein die Raumnot in einem Brief an dem Gemeinderat. Aus diesem Grund entschied sich der SV das bestehende Gebäude nach Süden zu erweitern. Der dafür nötige Bauantrag wurde auch schon eingereicht und in der Zwischenzeit bereits genehmigt.



Offen ist jetzt aber noch die Finanzierung des Anbaus, der einen Geräteraum von etwa 60 Quadratmetern und einen zusätzlichen Raum für die Stockschützen von rund sieben Quadratmetern umfassen soll. Der Sportverein kalkuliert aktuell mit Kosten von gut 30 000 Euro, wobei etwa die Hälfte Materialkosten sind. Die restlichen 50 Prozent werden für Arbeitsleistungen der Baufirma und des Zimmerers fällig. Für die Baumaßnahme beantragte der Sportverein jetzt bei der Gemeinde einen Zuschuss von 15 000 Euro.



„Ich weiß zwar nicht, wie es beim Sportverein finanziell ausschaut. Die Summe ist mir aber zu hoch. Mir erscheinen 5 000 Euro genug,“ zeigte sich Gemeinderat Michael Geburek von der Höhe der Unterstützungsanfrage nicht gerade angetan. „Mein Vorschlag wäre 7 500 Euro als Zuschuss und 7 500 Euro als zinsloses Darlehen“, brachte sein Ratskollege Max Obholzer eine andere Variante ins Spiel, die nach kurzer Diskussion im Ratsgremium auch auf breite Zustimmung stieß.

