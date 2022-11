Staatliches Bauamt Weilheim informiert über Stand zur Umfahrung

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Das Staatliche Bauamt Weilheim hat sich per E-Mail an den Bürgermeister gewandt - es ging um die Umfahrung. © Symbolfoto: PantherMedia/Gajus-Images

Weilheim – Elektronische Post von Stefan Scheckinger, Behördenleiter Staatliches Bauamt Weilheim, ist kürzlich bei Bürgermeister Markus Loth eingegangen. Es ging dabei um die Umfahrung.

Verlesen wurde diese in der letzten Stadtratssitzung. Darin heißt es: „Bedauerlicherweise hat sich eine knappe Mehrheit der an der Befragung teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger gegen den Bau einer Umfahrung ausgesprochen. Trotzdem haben wir durch die Befragung ein breites Meinungsbild zu den einzelnen Varianten einer möglichen Umfahrung von Weilheim bekommen. Wir werden diese Ergebnisse nun als ‚letzten Baustein‘ in die laufende Voruntersuchung einfließen lassen und diese dann mit unseren vorgesetzten Behörden erörtern. Über das Ergebnis und das weitere Vorgehen werden wir Sie sobald als möglich informieren.“



Laut Stefan Frenzl (Stabsstelle Mobilität und Verkehr) sei mit einer Meldung diesbezüglich möglicherweise im ersten Quartal 2023 zu rechnen.

