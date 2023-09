Staatsminister bringt Geld mit für den Skulpturenweg in Weilheim

Von: Bianca Heigl

Glückliche Gesichter in Anbetracht des Geldsegens: Unser Foto zeigt (v.l) Alexander Dobrindt, MdB, Bezirksrätin Alexandra Bertl, Harald Kühn, MdL, Minister Markus Blume, zweite Bürgermeisterin Angelika Flock, Stefan König, Andrea Kreipe, Marion Lunz-Schmieder, Ragnhild Thieler und Christian Bolley. © Heigl

Weilheim – Ein Staatsminister kommt nicht alle Tage in die Kreisstadt. Umso erfreulicher, wenn er dann auch noch Fördermittel mitbringt.

So geschehen in der vorigen Woche, als Markus Blume, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, ins Rathaus kam. Denn er hatte den Förderbescheid für den Weilheimer Skulpturenweg im Gepäck, der am 3. Oktober eingeweiht werden soll. 29.900 Euro erhält das Projektteam aus dem Bayerischen Kulturfonds für diese Maßnahme.

Und damit nicht genug: Auch der Bezirk Oberbayern bewilligte 8.570 Euro für den Skulpturenweg und damit gab es von beiden Institutionen den Höchstsatz für das ambitionierte Weilheimer Projekt, das bereits seit Jahren im Gespräch und seit einem Jahr in der intensiven Umsetzungsphase ist. Mit den Initiatoren freuten sich auch Landtagsabgeordneter Harald Kühn (CSU) und der Chef der CSU-Bundestagsfraktion Alexander Dobrindt, die sich für die Förderung eingesetzt hatten.



Politprominenz und Projektteam in Weilheim

Weilheims zweite Bürgermeisterin Angelika Flock begrüßte Politprominenz und Projektteam im Rathaus zur Übergabe der Fördermittel. Dabei waren aus den Reihen des Kulturforums Weilheim dessen Vorsitzender Stefan König mit seinen Vorstandskollegen Christian Bolley und Andrea Kreipe. Christine Fremmer und Wolf Schindler, die ebenfalls dem Projektteam angehören, ließen sich entschuldigen. Als Stadtrats-Vertreter im Projektteam wirken neben Angelika Flock Marion Lunz-Schmieder und Ragnhild Thieler mit, die ebenfalls zur Fördermittelübergabe gekommen waren.



Nach kurzen Grußworten von Harald Kühn und Alexandra Bertl, die beide den Stellenwert eines solchen Vorhabens würdigten, konterte Minister Markus Blume die warmen Begrüßungsworte humorvoll mit: „Der Empfang ist immer besonders herzlich, wenn man Geld mitbringt.“ Seine Glückwünsche galten den Initiatoren, die dieses Werk möglich machen konnten, was keinesfalls eine Selbstverständlichkeit sei. Für die Freigabe der Mittel aus dem Kulturfonds bedurfte es neben der Zustimmung seines Ministeriums auch eines Plazets der Landtagsausschüsse für Kunst, Wissenschaft und des Haushaltsausschusses.



Mäßige Begeisterung am Anfang des Kunstprojekts

Stefan König berichtete, dass im Kunstforum – angesichts dieser Idee – nicht gleich jeder begeistert gewesen sei. Zunächst nahmen sich daher nur Andrea Kreipe, Christine Fremmer und er des Projektes an. Nach einer Begehung mit Marion Lunz-Schmieder und Kreisheimatpfleger Klaus Gast, wurde das große Projektteam aus Kulturforumsmitgliedern und Stadträtinnen gebildet. Bei der Ausschreibung bewarben sich 65 Künstler mit ihren Arbeiten, aus denen die zehn besten ausgewählt wurden. Dabei wurde auch den Künstlern als Vorgabe die Idee, die Innenstadt mit der Ammer zu verbinden, wie Andrea Kreipe ausführte. Die Arbeiten befassen sich mit Weilheim, seiner Geschichte, Wasser, der Geschichte der Au, der Ammer und dem Trifthof. Die bereits vorhandenen Weilheimer Skulpturen werden dem Weg angegliedert, so dass man künftig insgesamt 14 Werke sehen kann.



Broschüren und ein Katalog sind in Vorbereitung, außerdem werden QR-Codes Informationen liefern. Der Skulpturenweg soll zudem mit einem Rahmenprogramm versehen werden, das zum Beispiel für Kinder Kunstunterricht vor Ort vorsieht. „Wir möchten auch die Alzheimer-Gesellschaft einladen oder Sehbehinderte, die dann Kunst auch erfühlen könnten“, berichtete Andrea Kreipe. Und weil Kunst Nahrung für Seele und Geist sei, freuten sich die Initiatoren umso mehr über die Förderungen.



Reichhaltige Informationen rund um den Skulpturenweg, die Künstler und ihre Werke findet man jetzt schon im Internet unter https://skulpturenweg.kunstforum-weilheim.de. Ab 26. September gibt es dazu eine Sonderausstellung im Stadtmuseum und am 3. Oktober schließlich die offizielle Einweihung.