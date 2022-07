Stadt Weilheim als Naturschutzprojekt 2022 ausgezeichnet

Bei der Präsentation der Graberde (v. li.): Thomas Vijverberg (BUND Naturschutz), Birgitt Hofmann (Agenda 21), Helmut Hermann (BUND Naturschutz) sowie Reiner Melz und Dominik Fauster von den Stadtwerken Weilheim. © Stadt Weilheim

Weilheim – Die Stadt Weilheim ist erst seit Januar 2021 Mitglied im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ Umso mehr freut es Bürgermeister Markus Loth und Stadtrat Saro Ratter (Referent für Artenschutz und biologische Vielfalt), dass das im Herbst 2021 initiierte Projekt „Torffreie Graberde“ zusammen mit einem Renaturierungsprojekt der Stadt Leipzig vom Bündnis zum Naturschutzprojekt 2022 gewählt wurde.

„Unser Dank gilt dem Bund Naturschutz Ortsgruppe Weilheim und dem Arbeitskreis ‚Natur‘ der Weilheimer Agenda 21, die aus der Idee, Graberde ohne Torf herzustellen und anzubieten, ein Vorzeigeprojekt gemacht haben“, lobt Bürgermeister Loth. Mit Unterstützung der Stadtwerke Weilheim Kommunalunternehmen wird dabei aus einer speziellen Kompostmischung und Zugabe von biozertifizierter Holzkohle eine dunkle Erde gemischt, die seit vergangenem Herbst am Friedhof Weilheim zur kostenlosen Entnahme für die Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt wird. Auf Friedhöfen wird in der Regel Graberde verwendet, die fast schwarz ist. Diese besteht meist zu großen Teilen aus Torf, der aus Mooren gewonnen wird. Durch den Abbau und die Verwendung des Torfes werden große Mengen CO2 freigesetzt und artenreiche Lebensräume zerstört. Im Handel ist aber keine torffreie Graberde erhältlich. „Zudem werden durch die Bereitstellung der offenen Graberde vor Ort eine Menge Verpackungsmaterial und Fahrtwege eingespart“, erklärt Loth. Der Preis ist mit einem Einkaufsgutschein in Höhe von 1 000 Euro dotiert, den die Stadt zum Kauf von zertifizierten Blumenmischungen für die hiesigen Grünflächen einsetzt.

Von Kreisbote