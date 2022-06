Normenkontrollklage gegen Bebauungsplan: Stadt Weilheim zieht Rechtsanwältin hinzu

Von: Stephanie Novy

Teilen

Die Klage kam scheinbar aus den Reihen der Öffentlichkeit. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Sophie_James

Weilheim – Beim Bebauungsplan „Leprosenweg II Erweiterung Nord“ läuft es nicht wie geplant. In der jüngsten Stadtratssitzung ging es um eine Normenkontrollklage bezüglich des Bauvorhabens.



Die Klage kam „aus den Reihen der Öffentlichkeit“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ging ein Schreiben an die Stadt Weilheim, dass besagte „Öffentlichkeit“ das Ziel habe, den Bebauungsplan „in der bekannt gemachten Fassung für unwirksam“ zu erklären. Zudem solle der Vollzug des Bebauungsplan „vorläufig außer Vollzug“ gesetzt werden.

Doch was hat jemanden dazu bewogen, gegen den Bebauungsplan vorzugehen? Der Leiter des Sachgebiets Bauverwaltung Manfred Stork sprach in der Sitzung davon, dass es „eventuell ein paar Ding zum Nachschrauben“ gebe. Im Amtsblatt hätten lediglich die „umweltbezogenen Daten“ genauer formuliert werden müssen. Darunter fallen Themen wie etwa der Lärmschutz. Jedoch gebe es dazu keine offizielle Leitlinie, wie so etwas formuliert werden müsse. Doch man werde das nun ergänzen.



Eine von der Stadt hinzugezogenen Rechtsanwältin habe sich, so Stork, dem Fall angenommen und festgestellt, „dass im Bebauungsplanverfahren bei der Beteiligung der Öffentlichkeit (...) Ungenauigkeiten im Bekanntmachungstext enthalten sind“. Auch von „Übertragungsfehler im Satzungstext und Ungenauigkeit in der Begründung zum Bebauungsplan“ ist die Rede.



Stadtrat Rüdiger Imgart (AfD) sagte dazu an Stork gewandt: „Das ist keine Lappalie.“ Der Rechtsanwalt sprach von „formellen und materiellen Fehlern“. „Da ist einiges schief gegangen.“



Manuel Neulinger (Grüne) meinte er sehe sich nun darin bestätigt, damals gegen den Bebauungsplan gestimmt zu haben. Darin sei der Bedarf an Gewerbeflächen „nicht ausreichend begründet“. Wie diese Begründung nun aussehen solle, wollte der Fraktionsvorsitzende der Grünen von Stork wissen. Letzterer erklärte, dass es in Weilheim kaum freie Gewerbeflächen gebe. Zudem sei die Fläche, um die es im Bebauungsplan nun geht, schon immer als „Vorbehaltsfläche für Gewerbe“ verzeichnet gewesen. „Das ist nicht neu“, so Stork.

Brigitte Gronau (Grüne) erwiderte, dass es durchaus freie Flächen in Weilheim gebe. „Aber keine Verfügbaren“, meinte hingegen Bürgermeister Markus Loth (BfW). Das sei ein Unterschied.

Laut Stork will man nun mit der beauftragten Rechtsanwältin die Ungenauigkeiten in der Bekanntmachung beheben, um den verbesserten Bebauungsplan dann nochmals der Öffentlichkeit vorzulegen. Mit Ausnahme von Ullrich Klinkicht (Weilheim Miteinander) stimmten alle anwesenden Stadträte für dieses Vorgehen.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.