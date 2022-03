Stadtbus Weilheim: E-Midibus beschädigt

Teilen

Beim Einfahren in die Busgarage ist einer der batterieelektrischen Midibusse auf den davorstehenden Bus aufgefahren, es kam zum Glasschaden. © Stadtwerke Weilheim i. OB

Weilheim - Für den Stadtbus Weilheim sind seit Jahresanfang fünf batterieelektrische Midibusse eingesetzt. Vier Busse fahren auf den Stadtbuslinien, einer ist Reserve beziehungsweise an ihm können notwendige Arbeiten durchgeführt werden.

Die Reichweite der batterieelektrischen Midibusse beträgt gut 250 km, das reicht für einen Tagesumlauf. Übernacht werden sie bei den Stadtwerken Weilheim i.OB mit umweltfreundlichem Strom aufgeladen für die Touren am nächsten Tag.

Die Busse des Stadtbusses (Konzessionsinhaber Stadtwerke Weilheim i. OB Kommunalunternehmen, Betriebsführer unter anderem Regionalverkehr Oberbayern GmbH - RVO) werden dafür abends in die Busgarage der Stadtwerke hineingefahren und an die Elektroladesäulen angeschlossen. Am Abend des 8. März fuhr dabei ein Busfahrer mit seinem Bus auf den vor ihm stehenden Bus auf. Die heckseitig angebrachte Rückfahrkamera des vor ihm stehenden Busses bohrte sich dabei in die Windschutzscheibe des auffahrenden Busses und zerstörte diese. Aufgrund dieses Unfalls auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke fällt nunmehr der beschädigte Bus bis zum Ersatz der Windschutzscheibe einige Tage aus.

Da an jedem der vier anderen Busse auch noch Optimierungsarbeiten nötig sind und daher in der Regel immer ein Bus „in Behandlung“ ist, muss ein Sprinter-Ersatzbus eingesetzt werden. Die Stadtwerke Weilheim hoffen, dass die bestellte Ersatzscheibe für den beschädigten Bus schnell geliefert und eingebaut werden wird, damit er dann wieder auf Tour gehen kann.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote