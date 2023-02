„Falsches Signal“

Zu teuer und wenig Fahrer: Stadtbuslinien 5, 6 und 7 werden nicht fortgeführt

Von: Stephanie Novy

Der Testbetrieb der neuen Buslinien endet wie geplant. Gegen die feste Einführung sprach sich der Hauptausschuss nach intensiver Diskussion aus. © Kreisbote-Archivfoto: Vetter

Weilheim/Polling - Kontrovers wurde im jüngsten Hauptausschuss über den Testbetrieb der Linien 5, 6 und 7 des Weilheimer Stadtbusses diskutiert. Aber auch wenn vehemente Gegenwehr kam, am Ende wurde entschieden, die Linien nach dem Testbetrieb nicht weiter zu bedienen.

Seit dem 1. Oktober 2022 gibt es zusätzliche Stadtbuslinien (wir berichteten). Damit werden testweise Polling, Marnbach, Deutenhausen, die Weilheimer Berufsschule sowie die Gewerbegebiete Achalaich und Trifthof angefahren. Im Hauptausschuss erklärte Stadtwerke-Chef Peter Müller nun: „Ich sehe für die eingeführten Linien keine Zukunft.“ Gut angenommen wurde nach Aussage Müllers nur die Linie 6b nach Polling – vor allem von Schülern. Auf gar keine Resonanz ist die Anbindung an die neue Berufsschule gestoßen. Zudem machte Müller deutlich, dass die Stadtwerke diese Linien über den Testbetrieb hinaus nicht finanzieren können. Dieser wurde nämlich mithilfe der Erlöse aus dem Treibhausgas-Quotenhandel finanziert. Allerdings sieht Müller da für das laufende Jahr einen deutlich geringeren Gewinn.

Ein weiteres Problem: „eklatanter Fahrermangel“. Im Landkreis fehlen laut Müller 20 Busfahrer. Das führt nun auch dazu, dass die Stammlinien angepasst werden müssen. Dies betreffe das Wochenende, wo die Busse „nicht wie gedacht in Anspruch genommen werden“. Hier steht die Entscheidung noch aus, wie es weiter geht.



Was die neuen Linien angeht, sieht Müller die einzige Möglichkeit, die betroffenen Gebiete weiterhin anzufahren, in einem Rufbussystem. Hier könnte man eine halbe Stunde vorab per Telefon oder App einen Bus bestellen. Dieser fährt also nur dann, wenn tatsächlich eine Nachfrage vorhanden ist.



Zur Debatte stand nun der Vorschlag der Verwaltung, den Probebetrieb nach dem von Beginn an geplanten Ende am 31. März nicht fortzusetzen. Stattdessen sollen die Stadtwerke eine Vorschlag für den Rufbus erarbeiten, der testweise vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024 durchgeführt werden könnte. Dagegen stimmten Brigitte Gronau (Grüne), Dr. Roland Bosch (ÖDP) und Petra Arneth-Mangano (SPD).

„Falsches Signal“

Nach dem Testbetrieb die Linien nicht weiterzuführen war für einige Räte das „falsche Signal“. Vor allem im Hinblick auf die Klima- und Verkehrswende. Arneth-Mangano kritisierte unter anderem, das die Autos an der Berufsschule einen „super teuren Parkplatz“ bekommen hätten, der Bus aber nun eingestellt würde. Sie schlug vor, dort Parkgebühren zu verlangen, um zumindest den Bus teilweise finanzieren zu können. Bürgermeister Markus Loth (BfW) wandte jedoch ein, dass die Berufsschule Sache des Landkreises sei.

Marion Lunz-Schmieder (CSU) meinte in Bezug auf ihre Ratskollegin: „Autofahrer mit Parkgebühren gegen Busfahrer auszuspielen, kann nicht die Lösung sein.“ Ihre Fraktion und die der BfW stimmte für den Vorschlag der Verwaltung.



Arneth-Mangano regte indes an, eine Werbeoffensive für den Stadtbus zu starten. Doch Stadtwerke-Chef Müller wies darauf hin, dass man bereits einiges in Sachen Eigenwerbung getan habe. Das koste allerdings viel Geld und sei daher „nicht beliebig ausdehnbar“. Zumal man immer das Verhältnis von Aufwand und Nutzen im Blick haben müsse.



Kritik an der Durchführung des Testbetriebs äußerte der Referent für Marnbach-Deutenhausen Klaus Gast (CSU). Er sagte unter anderem: „Das ganze System muss geändert werden.“ Der Probebus sei fünf Minuten nach dem RVO-Bus gefahren. „Wer soll den dann noch nehmen?“



Rückwärtsgang eingelegt

Zu Wort meldeten sich auch Verkehrsreferent Manuel Neulinger (Grüne) und Robert Moy von Pro Bahn. Sie waren zwar nicht in der Sitzung, hatten zuvor allerdings jeweils ein Schreiben an das Gremium gerichtet. Neulinger erklärte unter anderem, dass er nicht nachvollziehen könne, warum die Linie 6 (Polling, Achalaich, Trifthof) nicht fortgeführt werde: „Hier hat der Probebetrieb erfreulich hohe Nutzerzahlen ergeben, und das noch dazu in den Zielgruppen (Schüler, Pendler), die wir mit unserem erweiterten Busangebot jenseits der bisherigen Hauptnutzergruppe ja gerade erreichen wollten. Es wäre daher kaum nachvollziehbar, wenn nun ausgerechnet auch diese erfolgreiche und am wenigsten defizitäre Linie wieder eingestellt würde.“



Moy schrieb: „Aus Sicht von Pro Bahn hätten sich die Fahrgastzahlen der Linie nach Polling deutlich steigern lassen, wenn man einen durchgehenden Stundentakt angeboten hätte. Das größte Manko ist aber die fehlende Abstimmung auf die Züge in Weilheim.“ Der Fahrplan sei so gelegt, dass man Zugverbindung gar nicht erreichen könne. Moy schloss sein Schreiben mit den Worten: „Schade, dass die Stadt Weilheim – leider zum wiederholten Mal – in Sachen Mobilitätswende den Rückwärtsgang einlegt.“

