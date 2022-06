Stadtradeln in Weilheim heuer ohne den ADFC

Von: Stephanie Novy

Der ADFC wird für die Stadt Weilheim in diesem Jahr keine Kilometer beim Stadtradeln sammeln. © ADFC

Weilheim – Die Aktion Stadtradeln soll die Menschen dazu bewegen, öfter das Fahrrad zu nutzen. CO2-Verbrauch reduzieren und Klima schützen heißt die Devise. Aus diesem Grund ist der ADFC Kreisverband Weilheim-Schongau in den letzten Jahren jeweils mit einem eigenen Team, den ADFC Allstars, bei dieser Aktion an den Start gegangen. Laut eigenen Angaben hat der Verband für die Stadt Weilheim dabei durchschnittlich knapp 15 000 Radkilometer pro Jahr „gesammelt“.

Heuer wird der Zähler aber auf Null bleiben. Wie der ADFC in einer Pressemitteilung erklärt, habe man immer gehofft, „dass die Stadt Weilheim sich nicht nur als Kommune am Stadtradeln beteiligt, sondern auch den Radverkehr nachhaltig fördert“. Es habe „zahlreiche Absichtserklärungen, die Radmobilität zu fördern und zu unterstützen“, gegeben. Ein Radverkehrskonzept, das seit über einem Jahr vorliege, zeige „zahlreiche Optimierungsvorschläge“ auf. Auch den 2019 vom Stadtrat gefassten Grundsatzbeschluss, pro Jahr 350 000 Euro für den Radverkehr zu investieren, spricht der Kreisverband in seiner Mitteilung an.



„Leider sind diesen Absichten kaum Taten gefolgt. Angekündigte Radwege, beispielsweise an der Deutenhausener Straße oder an der Ostseite der Münchner Straße in Richtung Aldi/Mediamarkt, fehlen weiterhin und das beschlossene Investitionsvolumen ist bisher nur zu einem kleineren Teil geflossen.“ Es seien zwar in den letzten Jahren einige Fahrradstraßen ausgewiesen worden, „aber irgendwie halbherzig und mit einer so bescheidenen Markierung, dass es vielen Radfahrern und Radfahrerinnen und noch mehr Autofahrern und Autofahrerinnen gar nicht auffällt“.



Der Kreisverband bemängelt, dass geplante oder versprochene Maßnahmen nicht umgesetzt oder verschoben würden „und dies meist mit der Begründung, dass kein Geld dafür vorhanden sei. Nur: warum verspricht man etwas, wenn es gar nicht umsetzbar ist? Oder fehlt einfach der politische Wille dazu und die Bereitschaft, entsprechende Prioritäten zu setzen? Es könnte Letzteres vermutet werden“.



Für den ADFC seien die „vollmundigen Erklärungen und symbolischen Aktionen“ wie das Stadtradeln, sinnlos, „wenn letztendlich der Radverkehr doch nicht oder nur unzureichend gefördert wird“. Der Verband spricht von „Green-Washing“.



Deshalb wird es dieses Jahr kein Team vom ADFC beim Stadtradeln in Weilheim geben. Die „reine Feigenblatt-Aktion“ wolle man nicht unterstützen. „Gerne kann die Stadt Weilheim in den nächsten Monaten und Jahren beweisen, dass es ihr ernst ist mit der nachhaltigen Förderung des Radverkehrs und die Absichtserklärung nun tatsächlich schnell in konkrete und erkennbare Maßnahmen umgesetzt wird.



Dann wären wir die Ersten, die zu einer Beteiligung am Stadtradeln wieder aufrufen und ein Team nominieren würden. Dem diesjährigen Stadtradeln wäre es zumindest zu wünschen, das die Stadträte sich selbst vollzählig oder mehrheitlich beteiligen und nicht nur mit einer Minderheit wie bisher“, heißt es abschließend vom ADFC.

