Stadtradeln in Weilheim läuft vom 6. bis 26. Mai

Von: Stephanie Novy

Am 6. Mai ist es soweit: Dann startet in Weilheim das Stadtradeln. © Symbolfoto: Panthermedia/OlezzoSimona

Weilheim – In diesem Jahr startet das Stadtradeln in Weilheim bereits im Wonnemonat Mai: Die „radlverrückte“ Zeit in der Kreisstadt beginnt am Samstag, 6. Mai, und wird an diesem Tag um 10 Uhr auf dem Kirchplatz mit einer anschließend kleinen gemeinsamen Radltour eröffnet.

Im dreiwöchigen Aktionszeitraum bis Freitag, 26. Mai, können wieder alle Menschen, die in Weilheim wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder zum Beispiel ehrenamtlich tätig sind, gemeinsam für den Klimaschutz, die örtliche Radverkehrsförderung oder einfach aus purer Freude am Radeln für die Stadt Weilheim in die Pedale treten. Dabei schließt sich Weilheim erneut der Verbundteilnahme der Energiewende Oberland und des Landkreises Weilheim-Schongau an.



Online können sich Interessierte für Weilheim registrieren. Entweder man tritt einem bereits angemeldeten Team bei oder man gründet ein eigenes Team mit mindestens zwei Personen neu. Hier kann in verschiedenen Sonderkategorien gestartet werden, zum Beispiel Ämter/Verwaltung, Bürgerengagement/Ortsteile, Familien, Kindergärten/Kitas, Parteien, Radsport, Unternehmen/Betriebe oder Vereine/Verbände. Zwei Wochen vor Aktionsstart haben sich bereits 23 Teams angemeldet.

Über die Online-Meldeplattform RADar! können die Stadtradlerinnen und -radler wieder auf Problemstellen und Mängel in der örtlichen Radwegeinfrastruktur hinweisen, sodass die Stadtverwaltung den Hinweisen nachgehen kann.



„Weilheim ist eine radfahrbegeisterte Stadt und das Stadtradeln in Weilheim hat eine langjährige Tradition. Wir nehmen heuer bereits zum 13. Mal an der bei Jung und Alt beliebten Klimaschutzaktion teil und freuen uns wieder auf ein großes und breites Teilnehmerfeld“, freut sich Radverkehrsbeauftragter Stefan Frenzl, der Ansprechpartner für das Stadtradeln in Weilheim ist.

