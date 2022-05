Stadtradeln in Weilheim startet wieder am 25. Juni

(V. li.) Tillman Wahlefeld (Zeitlosmobil), Manuel Neulinger (Verkehrsreferent), Ottmar Back (Lokale Agenda 21), Angelika Flock (Zweite Bürgermeisterin), Michael Sendl (Biomarkt Biomichl), Albert Schencking (Lokale Agenda 21), Walter Weber (Ordnungsamt Stadt Weilheim) und Stefan Frenzl. © Stadt Weilheim

Weilheim – Bald ist es wieder soweit und die „radlverrückte“ Zeit in Weilheim beginnt: das Stadtradeln in der Kreisstadt geht offiziell am Samstag, 25. Juni, los. Im dreiwöchigen Aktionszeitraum bis zum 15. Juli können alle Menschen, die in Weilheim wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder zum Beispiel ehrenamtlich tätig sind, in die Pedale steigen.

Interessierte können sich auf der Stadtradeln-Homepage vom Klimabündnis unter www.stadtradeln.de/weilheim für Weilheim registrieren. Entweder man tritt einem bestehendem Team bei oder man gründet ein eigenes Team neu (mindestens zwei Personen). Über die Online-Meldeplattform RADar! können die Stadtradler und Radlerinnen wieder auf Problemstellen und Mängel in der örtlichen Radwegeinfrastruktur hinweisen, so dass die Stadtverwaltung ein direktes Feedback bekommt und den Hinweisen nachgehen kann. „Stadtradeln in Weilheim hat Tradition. Wir nehmen heuer bereits zum zwölften Mal an der beliebten Klimaschutzaktion teil und es melden sich täglich neue Teams für die Stadt Weilheim an“, freut sich Radverkehrsbeauftragter Stefan Frenzl, der Ansprechpartner für das Stadtradeln in Weilheim ist.

Von Kreisbote