Stadtradeln Peißenberg: Mit Stadtradel-Star ins Rennen

Von: Bernhard Jepsen

Freuen sich auf das diesjährige Stadtradeln (v.li.): Frank Zellner, Marie-Sophie Strodl, Andreas Fischer (Ordnungsamt) und Nicole Roth-Andre. © Jepsen

Peißenberg – Bald ist es wieder soweit: Vom 25. Juni bis 15. Juli findet heuer wieder das Stadtradeln, eine deutschlandweite Kampagne des Klima-Bündnisse, statt. Auch Peißenberg ist erneut am Start – und zwar mit einem echten „Stadtradel-Star“.

Das Stadtradeln soll dazu animieren, klima- und umweltschonend möglichst viel mit dem Rad zu fahren. „Oft ist es nur die eigene Bequemlichkeit, die einen daran hindert, das Rad zu nehmen“, erklärt Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner. Deshalb braucht es Vorbilder, die den Umdenkprozess bereits vollzogen haben. Die Stadtradel-Kampagne des Klima-Bündnisses hat dafür den Titel „Stadtradel-Star“ ins Leben gerufen. Auch in Peißenberg gibt es einen solchen „Star“ – nämlich Nicole Roth-Andre.

Die 45-jährige Mutter von drei Kindern ist eine passionierte Radlerin. Der Drahtesel ist Roth-Andres Hauptverkehrsmittel: „Ich will es gar nicht mehr anders. Für mich ist das kein Verzicht, sondern ein Gewinn. Innerhalb von Peißenberg bin ich nur mit dem Rad unterwegs.“ Doch nicht nur dort: Roth-Andre ist beruflich als Krankenschwester im Murnauer UKM tätig. Bei Wind und Wetter absolviert sie die Strecke zwischen Peißenberg und Murnau regelmäßig mit dem Rad – hin und zurück, morgens wie abends: „Regen und selbst Hagel machen mir längst nichts mehr aus. Ich fahr‘ halt einfach los.“ Für Roth-Andre ist Radfahren ein Stück Lebensqualität – vor allem jetzt, wo es auf Peißenbergs Ortsdurchfahrt eine Großbaustelle mit Ampelschaltung gibt: „Es ist herrlich, wenn ich an der Baustelle vorbeifahre und die Autos im Stau stehen.“

Angemeldet zum Stadtradeln haben sich bereits mehr als ein Dutzend Teams, darunter der TSV Peißenberg, die Bürgervereinigung, der CSU-Ortsverband, das „Team Gemeinderat“ oder das „Team Gruppetto“. Organisiert wird die Kampagne in Peißenberg wieder von Zellners Büroleiterin Marie-Sophie Strodl (Tel. 08803/690-120). Die Anmeldung läuft zudem per E-Mail an peissenberg@stadtradeln.de.

Am 25. Juni wird es – wie schon im vergangenen Jahr – eine gemeinsame Auftaktveranstaltung geben. Ab 11.30 Uhr werden sich die Teilnehmenden auf eine kleine Radltour Richtung Oderding machen – und fleißig Kilometer für Peißenberg sammeln. Im Gesamtranking der gefahrenen Kilometer belegte Peißenberg im vergangenen Jahr landkreisweit den beachtlichen Rang drei: „Wir müssen mindestens wieder vor Peiting landen“, gibt Zellner schmunzelnd als Zielsetzung aus.

