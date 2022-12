Ehrenzeichen in Weihnachtssitzung des Weilheimer Stadtrats verliehen

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Die diesjährigen Empfänger des Ehrenzeichens zusammen mit Angelika Flock (links), Markus Loth (Mitte) und Alfred Honisch (rechts). © Wiethaler

Weilheim – Es sei seit Jahren gute Tradition, in der feierlichen Weihnachtssitzung des Stadtrates verdiente Personen oder Institutionen zu ehren und auszuzeichnen, so Bürgermeister Markus Loth.

„So freue ich mich, nach zwei Jahren, Sie heute hier in unserem großen Sitzungssaal begrüßen zu können“, sagte das Stadtoberhaupt im Vorfeld der Vergabe der Ehrenzeichen. Verliehen wurden diese heuer an neun Personen, die sich durch langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten im kulturellen, sportlichen, sozialen oder einem anderen gemeinnützigen Bereich hervorragende Verdienste erworben haben.

Waldemar Bulitta ist seit mehr als 20 Jahren in der Abteilung Tischtennis des TSV 1847 Weilheim e. V. ehrenamtlich aktiv. Erst als stellvertretender Abteilungsleiter, dann viele Jahre als Jugendleiter und seit 2021 schließlich als Abteilungsleiter. Bulitta setze „die hervorragende Jugendarbeit seines langjährigen Vorgängers auf höchstem Niveau fort“, lobte Dritter Bürgermeister Alfred Honisch, was sich auch daran zeige, „dass der TSV 1847 Weilheim e. V. im Tischtennis-Kreis Weilheim-Garmisch und auch im Bezirk Oberbayern-Süd einen erstklassigen Ruf genießt“. Dass derzeit drei Jungen und ein Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren in verschiedenen Leistungskadern und Auswahlmannschaften von Bayern spielen, „ist nicht zuletzt auch Herrn Bulittas Verdienst“, führte Honisch weiter aus.



Egon Entenmann hat knapp ein Drittel der 101-jährigen Vereinsgeschichte des Heimat- und Trachtenvereins Weilheim i.OB e. V. mitgestaltet. Er war insgesamt 21 Jahre Teil der Fahnenabordnung. Erst als dritter Fähnrich, dann als zweiter Fähnrich. Außerdem gehört er zu den Gründungsmitgliedern der Weilheimer Goaßlschnalzer, die es seit knapp 20 Jahren gibt. Vor allem aber kann Entenmann auf eine erfolgreiche Theaterkarriere verweisen. Die begann 1994 – neun Jahre darauf wurde er mit der Theaterleitung betraut. In den folgenden fast 20 Jahren war er auf, vor und hinter der Bühne dabei. In seiner Amtszeit als erster oder zweiter Theaterleiter konnten das 70-jährige, das 75-jährige und sogar das 80-jährige Jubiläum der Theatergruppe gefeiert werden. Und als wäre dies alles nicht schon genug, war Entenmann auch über zehn Jahre in der Tanzgruppe des Trachtenvereins aktiv.

„Mit Markus Josef Gailler sollte man sich besser nicht anlegen, denn der beherrscht den Unterachselwurf“, stellte Honisch fest. Doch um seine sportlichen Verdienste als Ringer ging es zuletzt nicht. Für diese wurde er bereits vom TSV 1847 Weilheim e. V. und der Stadt geehrt. Diesmal drehte es sich um das ehrenamtliche Engagement Gaillers für die Abteilung Ringen des TSV. Damit sei nicht nur seine Funktion als zweiter Jugendleiter von 2000 bis 2004 und seitdem als Revisor sowie Vertreter des ersten Jugendleiters bei Meisterschaften und Turnieren gemeint. „Besonders hervorzuheben ist nämlich der Einsatz drumherum, den Markus Gailler leistet“, sagte Honisch. Unter anderem kümmert sich Gailler um den Transport der Kinder zur den Wettkämpfen, betreut den Nachwuchs während des Turniers, kümmert sich um die Fahnenabordnung und nimmt an den Sitzungen des oberbayerischen Ringerbezirks und des Deutschen Ringer Bundes teil.



Seit 28 Jahren ist Volker Ladwig in der Abteilung Volleyball des TSV 1847 Weilheim e. V. aktiv. Von 2002 bis 2009 war er zweiter Abteilungsleiter, seit 2010 leitet er die Abteilung. Nicht zuletzt sei es sein Verdienst, führte Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock aus, dass die Abteilung mittlerweile auf mehr als 200 Mitglieder angewachsen ist und Volleyball damit zu einer der größeren Sparten im Verein zählt. Der TSV konnte seine Mixed-Teams auf vier verdoppeln, das Trainingsangebot wurde ausgeweitet und es gibt mehr Trainingszeiten und Trainer – zu denen auch Ladwig gehört. Um den Beachvolleyball im TSV hat sich Ladwig ebenfalls verdient gemacht. Er hat aktiv bei der Errichtung eines zweiten Beachvolleyballplatzes mitgewirkt. Seit 2005 organisiert Ladwig zudem die Vereinsturniere, kümmert sich um die Kreismeisterschaften, das Beachvolleyball-Turnier „King & Queen“ und um den Abschluss jeder Saison – das Beachcamp in Rosaline Mare.



21 Jahre lang stand Peter Markus dem Veteranen- und Reservistenverein Marnbach-Deutenhausen als erster Vorstand vor. „Und wer 21 Jahre einem Verein vorsteht, der prägt diesen Verein, und der Veteranen- und Reservistenverein Marnbach-Deutenhausen wäre nicht derselbe ohne Peter Markus“, befand Flock. Von 1997 bis 2018 war er für die innere Organisation und die äußere Repräsentation des Vereins verantwortlich. Besonders die Ehrung der Opfer von Krieg und Gewalt, die Fürsorge für die Kriegsopfer sowie die Pflege und der Erhalt der Ehrenmale in Marnbach und Deutenhausen lagen ihm dabei am Herzen. Ein Höhepunkt in der Amtszeit von Markus war zweifelsohne das 125-jährige Jubiläum „seines“ Vereins, das 2005 groß gefeiert wurde, so Flock.



Christine Perzul ist seit 16 Jahren im Landesverband Bayern der Deutschen Rheuma-Liga aktiv. Vor elf Jahren entstand in Weilheim eine Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe, die seit ihrer Gründung von Perzul geleitet wird. In monatlichen Abständen treffen sich hier Betroffene und Angehörige zum Informations- und Gedankenaustausch, werden Vorträge gehalten sowie Workshops veranstaltet. All das und noch viel mehr macht Perzul: Sie hat Selbsthilfegruppen auf- und ausgebaut, sie berät bei Gesundheitsfragen und steht als Seelsorgerin für Fibromyalgie-Patienten zur Verfügung. Sie hält Vorträge, gibt Schulungen und organisiert Veranstaltungen und Ausflüge – „sie ist immer und jederzeit erreichbar“, so die anerkennenden Worte von Flock. Vom Landkreis wurde Perzul für ihr unermüdliches Engagement mit der Blauen Ehrenamtskarte geehrt, die Deutsche Rheuma-Liga hat ihr die Silbernadel verliehen.



1984 hat Werner Schröder als Jugendleiter in der Modellfluggruppe Weilheim e. V. begonnen, zehn Jahre später wurde er zweiter Vorsitzender, seit 2005 ist er für den Verein als Referent für Naturschutz und Behörden ehrenamtlich tätig. Schröder sei „die Zuverlässigkeit und Tauglichkeit in Person“, lobte Honisch. Parallel zu seinen Ämtern kümmert er sich um die unterschiedlichsten Vereinsbelange, speziell im Kontakt zu Behörden und Luftsport-Verbänden bei der Anwendung und Umsetzung von Regelungen und Gesetzen. Zudem unterstützt er die Modellfluggruppe Weilheim bei der Organisation und Durchführung von nahezu allen Wettbewerben und Veranstaltungen und engagiert sich in der Jugendarbeit bei der Betreuung der Einsteiger und in der Talenteförderung. Vom Luftsport-Verband Bayern e. V. wurde Schröder 2020 mit der Ehrennadel in Bronze geehrt, vom Deutschen Aero-Club e. V. gab es das Leistungsabzeichen in Gold mit drei Diamanten und bereits 1998 hat ihn die Stadt mit der Ehrennadel für besondere sportliche Verdienste ausgezeichnet.

Gustav Wehmeier sei einer, „der für den Badminton lebt. Und für die Badmintonabteilung im TSV 1847 Weilheim e.V.“, sagte Honisch in seiner Laudatio. Die Abteilung wurde im Mai 2000 gegründet und ist die jüngste im TSV Weilheim. Wehmeier ist seit 22 Jahren – selbstverständlich ist er Gründungsmitglied – als erster Kassier im Verein ehrenamtlich aktiv, Sponsor ist er obendrein. Ohne ihn und Almut Wolf „würde es die Abteilung Badminton nicht geben“, war sich Honisch sicher. Wehmeier sei somit ein würdiger Empfänger des Ehrenzeichens.



Auch Almut Wolf ist seit der Gründung der Abteilung Badminton im TSV dabei und ehrenamtlich aktiv – die ersten vier Jahre als zweite Abteilungsleiterin, danach vier weitere Jahre als erste Abteilungsleiterin und seitdem als Schriftführerin. Sie sei unter anderem „ein ausgemachtes Organisationstalent und kümmert sich um nahezu alles, was die Badmintonabteilung des TSV Weilheim betrifft“, erläuterte Honisch. „Badminton im TSV ist ohne das Duo Wolf/Wehmeier undenkbar, daher ist Frau Almut Wolf würdig, das Ehrenzeichen der Stadt Weilheim verliehen zu bekommen“, sagte der Dritte Bürgermeister abschließend.

