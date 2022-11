Stadtrat Weilheim: Gutachten zur Bevölkerungsentwicklung vorgestellt

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Laut Gutachten wird der Bedarf an Kinderkrippen-Plätzen stark ansteigen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Arne Trautmann

Weilheim – Die Kreisstadt wächst – und damit auch die Kosten für die Infrastruktur. Daher hat der Stadtrat bereits 2021 beschlossen, für Weilheim einen Baulandbeschluss zur Erhebung von Folgekosten bei größeren Baugebietsausweisungen mit Auswirkungen für die Infrastruktur zu fassen.

Mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gutachtens zur Bevölkerungsentwicklung wurde das Büro Planwerk, Stadtentwicklung (Nürnberg) beauftragt. Begleitet wird die Ausarbeitung durch die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Döring/Dr. Spieß (München). Besagtes Gutachten wurde in einer der letzten Stadtratssitzungen von Gunter Schramm (Büro Planwerk, Stadtentwicklung) vorgestellt.

Das Gutachten betrachtet drei Entwicklungsvarianten – Nullvariante, Variante 1 mit 0,4 Prozent Wachstum (= 80 Wohneinheiten pro Jahr) und Variante 2 mit 0,7 Prozent Wachstum (= 120 Wohneinheiten pro Jahr). Bei Variante 1 würde die Einwohnerzahl Weilheims bis 2038 auf rund 24 421 Einwohner steigen, was ein Plus von rund 1 694 Personen gegenüber Ende 2020 bedeutet. Variante 2 geht von einem Anstieg auf rund 25 767 Einwohner (Plus von rund 3 040 Personen) aus.



Diese Entwicklung hat unter anderem Auswirkungen auf die Belegung der Grundschulen. Hat die Grundschule an der Ammer beispielsweise aktuell 311 Schüler wären es bis 2038 bei Variante 1 bereits 428 und 485 bei Variante 2. Die Klassenanzahl würde von 13 auf 18 (V1) beziehungsweise auf 20 (V2) steigen. Wie Schramm in seiner Präsentation aufzeigte, würde die höchste Schülerzahl circa 2030 erreicht werden, danach bleibt sie in etwa gleich. In diesem Zeitfenster könne man somit entsprechend reagieren. Deswegen wird die Prognose auch jahrgangsweise erstellt, wie Schramm erklärte. So kann beobachtet werden, ob die erwartete Entwicklung eintritt oder ob nachjustiert werden muss. Im Fazit in puncto Grundschulen ist zu lesen, dass die prognostizierte Schülerzahl an den bestehenden Standorten nicht zu bewältigen ist. Bei beiden Varianten wird ein zusätzlicher Schulstandort erforderlich. Eine Bestandserweiterung braucht es außerdem bei Variante 2.



Mit einem deutlich stärkeren Anstieg wird bei den Kinderkrippen gerechnet. Jedoch wird auch hier 2030 der höchste Bedarf prognostiziert. In Variante 1 kämen bis 2030 244 weitere Plätze hinzu und die Gruppenzahl würde von derzeit 19 auf 40 wachsen. Bei Variante 2 wäre es ein Plus von 272 Plätzen und es gäbe 42 Gruppen. Laut Fazit entstehe der Bedarf durch wachsende Kinderzahlen, aber vor allem durch die schrittweise Anhebung der Versorgungsquote (von 37 auf 70 Prozent). Auch hier gab Schramm den Hinweis, die Entwicklung immer im Auge zu behalten. Sie hänge sehr stark von der Erwerbstätigkeit der Eltern ab.



Was den Bereich Kindergarten angeht, in welchem die Betreuungsquote bereits bei 100 Prozent liegt, werden bei Variante 1 bis 2038 sechs weitere Gruppen benötigt. Derzeit sind es 30. Bei Variante 2 wären neun zusätzliche erforderlich. Der intensive Zuwachs hänge hier an der jungen Bevölkerungsstruktur, sagte Schramm.



Die Bedarfsermittlung bei Hort und Mittagsbetreuung sei schwierig, so Schramm, da es hier unterschiedliche Angebote gebe. Aktuell liegt die Betreuungsquote bei 59 Prozent. Im Jahr 2029 wird diese aber verpflichtend bei 100 Prozent liegen (Ganztagsförderungsgesetz). In Variante 1 bedeutet das bis 2029 961 Plätze (Plus von 527). In Variante 2 kommen 554 Plätze hinzu.



Bei der Mittelschule komme der Anstieg später, erklärte Schramm. Hier steigt die Anzahl der Mittelschüler trotz rückläufigem Anteil auf 27 Prozent bis 2038 (V1) an. Statt 547 wären es dann 696 beziehungsweise 736 (V2) Schüler und Schülerinnen. Bis 2033 wären in Variante 1 fünf weitere und in Variante 2 acht zusätzliche Klassenzimmer von Nöten. Jedoch muss hier auch die weitere Entwicklung der Nachbarkommunen im Auge behalten werden, gab Schramm zu bedenken. Aktuell gibt es 39 Prozent Gastschülern. Diese Thematik ist in der Prognose jedoch nicht enthalten, da sie nur für die Stadt Weilheim erstellt wurde.



Bei der Entwicklung im Bereich Einrichtungen für Senioren wirke sich aus, dass die Menschen immer länger in ihren eigenen vier Wänden wohnen möchten, berichtete Schramm. Der Bedarf an Plätzen in Pflegeheimen mit vollstationärer Dauerpflege würde somit von 2020 bis 2038 maximal um 44 steigen (V1). Im Fazit zu diesem Punkt wurde die große Bedeutung von Wohnen im Alter betont. Dafür werden geeignete beziehungsweise spezielle Wohnformen benötigt.



Was die Sportflächen anbelangt, besteht ein Bedarf bei Sport- und Gymnastikhallen, Hallenbad und bei Sportplätzen. Bei Tennisplätzen- und hallen gibt es keinen.



Spielflächen sind hingegen „zur Versorgung des Stadtgebietes ausreichend“ vorhanden, wie es im Fazit heißt. Allerdings sei im Rahmen von neuen baulichen Entwicklungen verstärkt auf eine Einrichtung von Spiel- und Freizeitflächen zu achten, um die Versorgungsqualität zu erhöhen.



Bei der Folgekostenberechnung ist das Ziel die Ermittlung eines Orientierungswertes. Dieser zeigt das Spektrum zwischen kleinen und großen Wohnungen bei Bauvorhaben, heißt es in der Präsentation. Somit gab es einen Dämpfer für den Stadtrat, der gerne einen Pauschalwert gehabt hätte. Jedoch bedarf der Einzelfall einer konkreter Prüfung in Abhängigkeit des Wohnungsmixes und der städtebaulichen Lage, wie in der Präsentation weiter erklärt wird.



Dies sei ein „sehr komplexes Thema“, stellte Bürgermeister Markus Loth (BfW) im Anschluss an die Vorstellung des Gutachtens fest. Daher gehöre es in den Fraktionen auch ordentlich beraten und müsse gut überlegt werden.

Meinungen der Räte

Mit dieser Einschätzung scheint der Bürgermeister nicht falsch zu liegen. Das es bezüglich des Gutachtens noch Rede- beziehungsweise Klärungsbedarf gibt, zeigten verschiedene Wortmeldungen der Räte. Luise Nowak (Grüne) ging beispielsweise davon aus, dass die Zahlen der Bewohner pro Wohneinheit deutlich höher seien.



Dr. Claus Reindl (BfW) fand den Hinweis Schramms wichtig, dass es sich um eine Prognose handele. Demnach müsse jährlich abgeglichen werden, was wirklich eingetreten ist. Laut Manuel Neulinger (Grüne) würde das Gutachten unter anderem zeigen, dass es „heute allerhöchste Zeit“ sei, die Planung für eine neue Grundschule anzugehen.



Auf eine Anfrage von Alfred Honisch (Grüne) erklärte Schramm zudem, dass die Zahlen für die Stadt eine Verhandlungsgrundlage für Gespräche mit Investoren seien. Bei der Höhe der letztendlichen Summe müsse auch bedacht werden, dass sich diese auf den späteren Kauf- beziehungsweise Mietpreis auswirken kann. Des Weiteren gab er auf Nachfrage von Saika Gebauer-Merx (FDP) an, dass es durchaus nicht unüblich sei, die Folgekostenberechnung parallel zur SoBoN anzuwenden. Auch betonte Schramm nach mehreren Wortmeldungen, dass nur die unmittelbaren Kosten bei der Berechnung berücksichtigt werden dürfen.

