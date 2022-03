Absurd komisch: Tragikomödie Indien am Weilheimer Stadttheater

Von: Stephanie Novy

Bei der Inszenierung des Stücks „Indien“ am Stadttheater Weilheim traten Heiko Dietz (links) und Uwe Kosubek als ungleiche Kollegen auf, zwischen denen bei Schnitzel und Blutwurz eine Freundschaft entsteht. © Novy

Weilheim – Der österreichische Humor ist zuweilen bitterböse und voller Tragik. Da bildet auch das Stück „Indien“, das aus der Feder der Kabarettisten Josef Hader und Alfred Dorfer stammt, keine Ausnahme. Selbst wenn aus den beiden Protagonisten zwei Ruhpottler werden, wie in der Inszenierung am Weilheimer Stadttheater.

Mit Kurt Fellner (Uwe Kosubek) und Heinz Bösel (Heiko Dietz) treffen ein spießiger Besserwisser und ein kleinbürgerlicher Möchtegern-Philosoph aufeinander. Bei solch gegensätzlichen Charakteren ist es nicht verwunderlich, dass sie sich zunächst wenig zu sagen haben. Während es im Original-Theaterstück von 1991 noch durch die österreichische Provinz von Gasthaus zu Gasthaus ging, wurde die Handlung in der Inszenierung von Johanna Hasse nach Bayern verlegt. Die beiden Hotellerie- und Gastrotester granteln auch nicht im Original Wiener-Schmäh, sondern kommen mit einem breiten Rheinländischen Dialekt daher.

Und in diesem sprechen sie dann eben über alles, was den Menschen im Allgemeinen und diese beiden Männer im Besonderen so durch den Kopf zugehen scheint: gutes Essen, Alkohol und Sex. Meist bitterböse, laut und derb – der österreichische Humor ist auch in Hasses Inszenierung nicht abhanden gekommen.



Zwischen dem ungleichen Paar, das Kosubek und Dietz mit einer herrlichen Leichtigkeit verkörpern, entsteht mit jedem weiteren verspeisten Schnitzel und jedem hinzukommenden Stamperl Blutwurz eine freundschaftliche Nähe.



Umso mehr trifft nicht nur die Protagonisten sondern auch die Zuschauer die Tragik des Stückes, die sich zur zweiten Hälfte ganz plötzlich in den Vordergrund drängt. Nämlich dann, wenn die beiden hilflos dem eigenen Schicksal gegenüberstehen. Da werden dann auf einmal Fragen aufgeworfen, wie „Wo gehen wir hin?“, „Woran sollte man glauben?“.



Doch selbst, wenn die zweite Hälfte der Aufführung sich mit einem relativ harten Schnitt von der Komik in die Tragik wandelt, bleibt einem das Lachen nicht vollständig im Halse stecken. Mit Galgenhumor bleibt ein Hauch Leichtigkeit erhalten. Das Ende kommt dann so plötzlich und unerwartet, wie es auch im wahren Leben manchmal zuschlägt.

