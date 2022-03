Stadtverwaltung Weilheim nutzt jetzt CarSharing

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Auch die Stadtverwaltung kann nun den CarSharing-Dienst nutzen und nahm das Fahrzeug am Unteren Graben genauer unter die Lupe (v.li.): Martin Heinz, Karin Groß (Leitung der Hauptverwaltung), Katharina Segerer, Markus Loth, Catharina Christ (Leiterin der Steuerstelle), Saro Gerd Ratter und Georg Geisenberger (zweiter Vorstandsvorsitzender von ÖkoMobil Pfaffenwinkel e.V.). © Dincel

Weilheim – Viele Haushalte besitzen einen privaten Pkw, bei einigen sind es sogar zwei oder mehr. Das Projekt teilAutos – CarSharing Pfaffenwinkel des Vereins Ökomobil Pfaffenwinkel e.V. möchte dem entgegenwirken und bietet schon seit dem Jahr 2000 eine Alternative. Jetzt ist auch die Stadtverwaltung Weilheim dabei und macht von diesem Angebot in der Region gebrauch.

CarSharing hat einige Vorteile, zum Beispiel gibt es Fahrzeuge auf dem neusten Stand, die Umweltbelastung wird reduziert und ein großer finanzieller wie auch organisatorischer Aufwand entfällt. Dass das Prinzip von CarSharing auch für Firmen und Organisationen geeignet ist, zeigt nun die Stadtverwaltung Weilheim. Seit Anfang März können die Mitarbeiter*innen den Service von teilAuto nutzen und entlasten damit den städtischen Haushalt. Denn durch den Dienst wird ein Leasing Wagen weniger benötigt. Damit übernimmt die Stadt eine Vorbildfunktion und „es soll ein Signal gesendet werden, dass Carsharing eine Alternative zum zweiten Auto sein kann,“ so Bürgermeister Markus Loth. Den Antrag, dass die Stadt am Carsharing teilnehmen sollte, stellte Stadtrat Saro Gerd Ratter (ÖDP). Beim Pressegespräch betonte er, dass dies ein bedeutender Schritt der Stadtverwaltung sei, um die Bürger zum Umweltschutz zu motivieren. Auch die unkomplizierte Buchung des Fahrzeugs könnte eine Motivation sein. Denn die Autos kann man einfach telefonisch oder online für eine Stunde oder auch über mehrere Tage reservieren, erklärt Martin Heinz, Geschäftsführer für CarSharing des ÖkoMobil Pfaffenwinkel e.V. An 12 Ausleihstationen in sieben Gemeinden (Bernried, Penzberg, Murnau, Schongau, Peiting, Peißenberg, Weilheim) stehen hierfür 16 Fahrzeuge zur Verfügung, darunter auch verschiedene Fahrzeugtypen. Besonders freute es Katharina Segerer, Klimamanagerin der Stadt Weilheim, dass sich unter den Pkws auch ein Elektro-Fahrzeug befindet. Wenn die Reservierung abgelaufen ist, kann das Auto einfach wieder an seinem vorherigen Standort abgestellt werden. Der Schlüssel zum jeweiligen Fahrzeug liegt in einem Tresor, der sich an den reservierten Parkplätzen befindet und zu dem jeder angemeldete Nutzer einen Schlüssel erhält. „Wir haben zentrale Orte, an denen die Autos geholt werden können“, erklärt Heinz weiter. Diese sind in Weilheim beim Biomichl, Unterer Graben, am Mittleren Graben sowie in der Herzog-Christoph-Str.

Für Organisationen und Firmen ist es außerdem vorteilhaft, dass die Rechnung des CarSharings in einen privaten und geschäftlichen Gebrauch aufgeteilt werden kann. Berechnet werden monatlich die Fahrtkosten aus Zeit- und Streckengebühr, sowie eine Pauschale. Weitere Kosten, wie Benzin, Steuer oder Versicherung sind in diesem Preis bereits enthalten. Beim Klimafrühling soll über das Thema CarSharing noch genauer informiert werden.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.