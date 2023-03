Stadtwerke Weilheim informieren über Fernwärme

Von: Stephanie Novy

So könnte die Energiezentrale Kranlöchl aussehen. Geplant sind vier weitere Standorte in Weilheim. © Stadtwerke Weilheim

Weilheim – Reger Andrang herrschte Anfang der Woche in der Hochlandhalle. Die Stadtwerke Weilheim hatten zu zwei Tage Infomarkt zum Thema Fernwärme eingeladen. Dabei ging es auch um die Energiezentrale Kranlöchl, gegen die sich eine Bürgerinitiative formiert hatte.

An großen Pinnwänden hingen zahlreiche Plakate, mit deren Hilfe man sich ausführlich über das geplante Fernwärme-Netz in Weilheim informieren konnte. Zudem standen mehrere Mitarbeitende der Stadtwerke, die Aufwandsträger für den Fernwärmenetzbau sind, Rede und Antwort.



Neben dem Infomarkt gab es eine Präsentation, bei der die Sitzreihen gut gefüllt waren. Stadtwerke-Chef Peter Müller und Grünen-Stadtrat Prof. Dr. Stefan Emeis, der auch Referent für Umwelt und Klima ist, informierten über Fernwärme im Allgemeinden und die Pläne für Weilheim.

Rund 320 Personen lockte der zweitägige Infomarkt der Stadtwerke Weilheim nach Angaben des Vorstands Peter Müller an. Sie alle wollten sich über das Thema Fernwärme in der Kreisstadt informieren. Etwa 150 davon lauschten auch der Präsentation.



Nachdem Bürgermeister Markus Loth eingangs betont hatte, wie wichtig die Fernwärme für die Energiewende in Weilheim sei, untermauerte Stadtrat Pro. Dr. Stefan Emeis dieses Statement mit Zahlen und Daten. Zunächst wurde es grundsätzlich. „Die Erderwärmung schreitet voran“, so Emeis. Nicht etwa kontinuierlich, sondern teils in großen Sprüngen. Das könne man auch hier in der Region sehen. Unter anderem an der Grundwasserneubildung. Seit 2001 würden die Werte sinken; an der Grundwassermessstelle in Deutenhausen wurde im vergangenen Jahr sogar ein „historischer Tiefstand“ festgestellt.



Es müsse also etwas gegen den Klimawandel unternommen werden. Da in Weilheim rund 58 Prozent der Energie in Form von Wärme verbraucht wird, meinte Emeis: „Wenn wir da ran gehen, kommen wir einen großen Schritt weiter.“ Die Fernwärme verursache deutlich weniger CO₂ als Erdöl, Erdgas oder auch Wärmepumpen. Ein weiterer Vorteil ist laut dem Stadtrat, dass in Haushalten, die an die Fernwärme angeschlossen werden, lediglich die Heizung durch einen Wärmetauscher ersetzt werden müsse. „Mehr kommt auf die Bürger nicht zu.“

Fünf Standorte

Die technischen Aspekte des Baus eines Fernwärmenetzes erläuterte im Anschluss Stadtwerke-Chef Müller. Das Netz soll bis 2030 fertig sein. Dabei wird in mehreren Etappen vorgegangen. Eine kleinere Energiezentrale beherbergt das neue Parkhaus Krumpperstraße. Dazu kommen noch vier weitere, die größer sind und etwas außerhalb liegen. Eine dieser Energiezentralen soll am Kranlöchl entstehen.



Dagegen regte sich Widerstand bei einigen Bürgern. Doch Müller betonte bei der Präsentation nochmals die Argumente für diesen Standort: Perfekte Größe, keine direkten Nachbarn, Fläche ist bereits zu mehr als einem Drittel versiegelt.

Die von Kritikern genannten Alternativstandorte sind für den Stadtwerke-Chef ungeeignet. Bolzplatz, Biotopfläche, Parkplatz Tennisclub und Skaterplatz sowie der Glascontainerstandort seien teils zu klein, zu nah an der Wohnbebauung oder bereits anderweitig genutzt.



Argumente für die Fernwärme

Für Müller ist Fernwärme „gelebter Klimaschutz“. Vorausgesetzt sie werden mit nachhaltigen Materialien betrieben. Die fünf geplanten Energiezentralen in Weilheim werden alle mit Hackschnitzeln betrieben. Diese seien Restholz aus nachhaltiger, regionaler Waldbewirtschaftung. Zudem erklärte Müller: „Pro Jahr werden mindestens 30 000 Schüttraummeter Holzhackgut aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung aus dem bayerischen Oberland nach Österreich exportiert, weil in Bayern bisher zu wenig Absatz dafür ist.“



Und woher genau kommt das Holz? Laut dem Stadtwerke-Chef hätte der Holzeinschlag aus dem Stadtwald im Endausbau einen Anteil von circa zehn Prozent, die restlichen rund 90 Prozent kämen im Endausbau von anderen Holzhackschnitzellieferanten im Umkreis.



Die vier außen liegenden Energiezentralen sollen im optimalen Fall mit 100 Prozent regenerativen Energien betrieben werden, die Anlage in der Krumpperstraße mit mindestens 75 Prozent. Für die Spitzenlast werde flüssiges Bio-Methan verwendet. Dies sei bei vollständiger Verbrennung ein klimaneutraler Kraftstoff aus regenerativ erzeugtem Methan.



Wenn das Fernwärme-Netz vollständig ist, dann rechnet Müller bei 100 000 MWh grüner Wärme pro Jahr mit einer Ersparnis von zehn Millionen Liter Heizöl oder 9,1 Millionen Kubikmeter Erdgas.



Weitere Informationen zur Fernwärme finden sich auf der Website der Stadtwerke.

