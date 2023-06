Stadtwerke Weilheim setzen auf Holz als nachhaltigen Energieträger für Fernwärmenetze

Stadtwerke setzen auf Holz als Energieträger für Fernwärmenetze: Heimische Hackschnitzel für ein nachhaltiges, effizientes und umweltfreundliches Heizen. © PantherMedia/ Elena Schweitzer

Weilheim – Die Stadtwerke Weilheim gehen aktiv voran, um die Wärmewende in ihrer Region voranzutreiben. Mit dem Ziel, die Mehrheit der Häuser in Weilheim mit regenerativen Energieträgern zu beheizen, planen sie den Aufbau eines Fernwärmenetzes. Als zentraler Energieträger soll dabei Restholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung zum Einsatz kommen. Um eine langfristige Versorgung sicherzustellen, haben die Stadtwerke Weilheim kürzlich eine vertragliche Vereinbarung mit der Gutsverwaltung Gossenhofen getroffen, um das Restholz in Form von Hackschnitzeln zu beziehen.

Neben Restholz sollen auch andere erneuerbare Energiequellen wie Solarthermie, Biomethan und möglicherweise oberflächennahe Geothermie per Wärmepumpe genutzt werden. Zusätzlich plant die geplante Energiezentrale für den Fernwärmebereich Weilheim Nord-West an der Kläranlage den Einsatz von Klärgas oder Pyrolysegas.



Die Entscheidung der EU-Kommission, des -Rates und des -Parlaments Ende März 2023 zur novellierten „Erneuerbare Energien Richtlinie“ (RED III) bringt weiteren Rückenwind für den Einsatz von Holz als Energieträger. Das Ziel der Richtlinie besteht darin, den Ausbau erneuerbarer Energien bis 2030 von 30 Prozent auf 42,5 Prozent zu erhöhen, weiterhin wird Holz voll als erneuerbare Energie anerkannt. Dies bestätigt die Bedeutung von Holzenergie für die Energiewende und den Klimaschutz. „Eine sehr gute Entscheidung auf europäischer Ebene“, sagt Stadtwerke Weilheim-Geschäftsführer Peter Müller, „sie bestärkt uns darin, Holzhackschnitzeln eine Hauptrolle in unserem geplanten Fernwärmenetz zu übertragen.“



In Bayern gibt es eine reichliche Verfügbarkeit von Restholz aus heimischen Wäldern. Allein in der Waldbesitzervereinigung Weilheim eV sind rund 1 100 private Besitzer von Wäldern organisiert, die insgesamt 9 000 Hektar Wald bewirtschaften. Weitere solcher Waldbesitzervereinigungen existieren in umliegenden Gemeinden und Landkreisen. Laut Berechnungen der Stadtwerke Weilheim steht mehr als genug Restholz (rund 300 000 Schüttraummeter) für die geplanten Energiezentralen zur Verfügung, wobei die geplanten drei Energiezentralen Weilheim Mitte, Nord-Ost und Nord-West im Endausbau voraussichtlich nur etwa 90 000 Schüttraummeter Restholz pro Jahr verbraucht werden.