Tiefbauarbeiten der Stadtwerke Weilheim i.OB in der Waisenhausstraße

Um die Wasserschieber unter anderem an der Kreuzung Pollinger Straße / Waisenhausstraße auszutauschen sind Tiefbauarbeiten erforderlich. Die kurzfristigen Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert. © Stadtwerke Weilheim i.OB

Weilheim - In den Osterferien erneuern die Stadtwerke Weilheim die Absperrschieber an den Hauptwasserleitungen in Weilheim unter anderem an der Kreuzung Pollinger Straße / Waisenhausstraße / Oderdinger Straße.

„Bei der routinemäßigen Kontrolle haben wir festgestellt, dass die Absperrschieber an den Hauptwasserleitungen an der Kreuzung Pollinger Straße / Waisenhausstraße / Oderdinger Straße in Weilheim nicht mehr dicht sind. Daher tauschen wir diesen in den Osterferien aus“, informiert Wassermeister Franz Seiler, Abteilungsleiter Wasser bei den Stadtwerken. Die Hauptwasserschieber tauschen er und seine Kollegen selbst aus, dafür wird kurzfristig das Wasser abgestellt, die Anwohner wurden beziehungsweise werden darüber rechtzeitig informiert. Um den Absperrschieber zur erneuern, sind Tiefbaumaßnahmen erforderlich: Straße aufgraben, den alten Wasserschieber ausbauen, den neuen Wasserschieber montieren und in beide Richtungen wieder an die Wasserleitung anschließen und die Straße wieder schließen.

Wegen der Tiefbauarbeiten kommt es zu Umleitungen in der Kalenderwoche 15 und 16. Vom 11. bis 14. April werden die Wasserschieber an der genannten Kreuzung Pollinger Straße erneuert. Autofahrer, die von Peißenberg Richtung Weilheim fahren, werden über die Südspange Richtung B2 umgeleitet. Nach Ostern, also vom 19. bis 22. April, wird das Schieberkreuz Waisenhausstraße / Prälatenweg erneuert. Dafür wird die Waisenhausstraße Richtung B2 gesperrt. Die Umleitungen werden von den Stadtwerken Weilheim i.OB ausgeschildert.

