Städtische Musikschule Weilheim passt Gebühren an

Von: Stephanie Novy

Teilen

Die Städtische Musikschule erhöht minimal ihre Gebühren. Die Mehreinnahmen sind nötig, um gestiegene Kosten zu kompensieren. © Archivfoto: Kreisboten-Archiv

Weilheim – Die Musikschule Weilheim hat vergangenes Jahr weniger eingenommen als 2020. Corona machte sich noch immer bemerkbar.

2 000 Euro waren es, die im Vergleich zum Vorjahr in der Kasse der Musikschule gefehlt haben. Das berichtete deren Leiter Josef Dichtl in der jüngsten Stadtratssitzung. Die Einnahmen lagen insgesamt bei etwa 450 000 Euro. Der Grund dafür ist die erneute coronabedingte Rückerstattung der Unterrichtsgebühren in Höhe von 38 300 Euro (im Vorjahr 60 300 Euro). Während 2020 die staatlichen Corona-Zusatzmittel 100 Prozent des Gebührenausfalls abdeckten, waren es im Jahr 2021 „nur“ 50 Prozent.

Auch bei den Schülerzahlen zeigte die Pandemie Auswirkungen. So sind diese deutlich gesunken. 74 Personen weniger zählte die Musikschule, hauptsächlich weil Kurse an den Schulen ausgefallen sind.



Ein Großteil, nämlich 85 Prozent der Ausgaben, seien auf die Kosten für das Lehrpersonal zurückzuführen, erklärte Dichtl. Die tarifliche Entwicklung ging um 2,2 Prozent nach oben. Allerdings, so Dichtl, seien die Entgelte in Weilheim lediglich um 4 400 Euro (+ 0,4 Prozent) gestiegen. „Sehr viele sind in Rente gegangen und wir konnten sie durch jüngere Mitarbeitende ersetzen.“ Diese befinden sich noch in niedrigeren Entgeltstufen.



Die Kosten für das Lehrpersonal teilen sich Kommune, Eltern und der Staat. Im vergangenen Jahr haben sich die Anteile wie folgt gesplittet: Kommune 40,8 Prozent, Eltern 41,3 Prozent, Staatliche Förderung 17,9 Prozent. Ziel ist es laut dem Musikschulleiter, dass sich die Kommune und Eltern die Kosten 50:50 teilen. „Das ist uns noch nicht ganz gelungen, aber wir sind auf einem guten Weg.“

Was ist geplant?

Im kommenden Schuljahr wird die Musikschule eine Kommunikations- und Verwaltungs-App einführen. Die Kosten hierfür werden sich im ersten Jahr auf rund 1 500 Euro, in circa zwei bis drei Jahren voraussichtlich auf 3 000 Euro belaufen.



Darüber hinaus musste die Musikschule mit der GEMA / VG Musikedition einen Notenkopiervertrag abschließen. Die Kosten in 2022: 2 100 Euro, ab 2023 jährlich circa 8 500 Euro. Der Hintergrund dafür sei, dass es trotz Bemühung, eine gut ausgebaute Bibliothek zu unterhalten, in der Praxis nicht mehr möglich sei, ohne Kopien auszukommen.



In Teilbereichen ist die Musikschule mittlerweile auch Mehrwertsteuerpflichtig geworden, erläuterte Dichtl. Dabei bezog er sich etwa auf die Leihinstrumente. Die 19 Prozent werden nur zur Hälfte an die Eltern weitergegeben. Allerdings werden sich die Gebühren für den Besuch der Musikschule um einen Prozent erhöhen – so wie auch schon in den vergangenen Jahren. Dichtl rechnet dadurch mit Mehreinnahmen von rund 5 000 Euro.



Der Stadtrat stimmte der Anpassung der Gebühren einstimmig zu.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.