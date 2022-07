Sternfahrt: Forderung nach Halbstundentakt der Werdenfelsbahn

Von: Stephanie Novy

Das Aktionsbündnis Werdenfelsbahn veranstaltet eine Sternefahrt mitsamt Kundgebung. © Symbolfoto: PantherMedia / Sebastian Szemplinski

Weilheim/Region ‒ Um der Forderung nach einem Halbstundentakt der Werdenfelsbahn Nachdruck zu verleihen, veranstaltet das Aktionsbündnis Werdenfelsbahn eine Sternfahrt am kommenden Samstag, 23. Juli.

„2030 - Die Werdenfelsbahn bietet einen zuverlässigen Halbstundentakt.“ Diese Meldung würde das Aktionsbündnis Werdenfelsbahn gerne in der Zukunft lesen. Um diesem Zeil ein Stück näher zu kommen, veranstaltet das Bündnis eine Sternfahrt, „die in München beginnt und in Garmisch-Partenkirchen nicht endet! Bahn überwindet Grenzen und das wollen wir in Europa in Sachen Mobilität und Klimaschutz erreichen“, so die Pressemitteilung. „Der dringend benötigte, zuverlässige Halbstundentakt der Werdenfelsbahn ist unverzichtbar für unsere Landkreise und eine auf Zukunft ausgerichtete Mobilität. Ein Umdenken und die dazu entsprechenden Maßnahmen sind notwendig, und zwar jetzt! Wir brauchen klimaschonende Mobilitätsangebote, damit Menschen ihre Arbeitsplätze, ihre Freunde, Familienmitglieder oder Urlaubsorte CO 2 -neutral erreichen können. Die Bahn, unsere Werdenfelsbahn, ist ein unverzichtbares Werkzeug für einen effektiven Klimaschutz in unserer Region. Wir wollen und müssen den Herausforderungen der drohenden Klimakatastrophe etwas entgegensetzen“.

Das Aktionsbündnis Werdenfelsbahn, ein landkreis- und länderübergreifender Zusammenschluss von Grünen Kreisverbänden aus München, Starnberg, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und Tirol, hat für Samstag, 23. Juli, eine Sternfahrt mit dem Zug initiiert, die in München und in Garmisch-Partenkirchen beginnt und in Weilheim zusammenläuft. Unterstützt wird das Bündnis durch den Fraktionssprecher der Grünen im Bayerischen Landtag Ludwig Hartmann.

Treffpunkt ist am Busbahnhof in Weilheim ab 9.30 Uhr. Gegen 10 Uhr startet ein gemeinsamer Gang zu Fuß vom Bahnhof bis zum Marienplatz. Dort startet die Kundgebung gegen 10.30 Uhr. Die Redner werden sein: Harald Mansi (Bürgermeister Wielenbach), Norbert Moy (Vorsitzender PRO Bahn Oberbayern), Dr. Jutta Steinbrecher (Kreisverbandsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen Garmisch-Partenkirchen), Ludwig Hartmann (Fraktionsvorsitzender der Grünen im bayerischen Landtag).

