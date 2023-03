Strallen in Peißenberg: Unbekannter Täter kürzt Pferdeschweif

Der oder die Unbekannte schnitt rund 30 cm des Schweifs ab. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / ChrisVanLennepPhoto

Peißenberg - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 27. auf 28. Februar, kürzte ein unbekannter Täter den Schweif eines Pferdes.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Weilheim verschaffte sich der unbekannte Täter in der Nacht Zutritt zu den Stallungen in Peißenberg im Ortsteil Strallen. Der Täter ging in eine Pferdebox und kürzte dem Pferd den Schweif um etwa 30 cm. Die abgeschnittenen Haare behielt er laut Polizei im Anschluss ein. Sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter werden bei der Polizeiinspektion Weilheim unter Tel. 0881/640-0 entgegengenommen.

Von Kreisbote