Straßen! Zauber! Festival! in der Weilheimer Innenstadt

Besucher und Besucherinnen dürfen sich unter anderem auf magische Straßenshows freuen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / lifeonwhite

Weilheim - Feuershows, Artistik, Zauberkunst. Am Freitag, 16., und Samstag, 17. September, heißt es in Weilheim wieder: Straßen! Zauber! Festival!

Dazu laden die Stadt Weilheim, der Verein Zauberer Fünfseenland und „Weilheim zieht an“ ein. Es werden in diesem Jahr wieder Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt in der Weilheimer Innenstadt erwartet. An sechs Spielorten zwischen Schmiedstraße und Rathausplatz sowie am Kirch- und Marienplatz (Kaufhaus Rid, Schmid Schuh-Mode-Sport, Echter Mode, Theaterzelt „Zauberhütte“ auf dem Kirchplatz, auf dem Marienplatz an der Mariensäule und vor dem Stadtmuseum) finden verschiedenste Straßenshows statt.

Darunter El Diabolero, der in seiner Straßenshow die moderne Clownerie, Pantomime, Comedy, Objekt- und Subjekt-Manipulation, Magie und Diabolotechnik miteinander verbindet. Bei Albi dem Zauberfuzzi aus Liechtenstein läuft alles ein bisschen anders. Er ist kein Zauberer der klassischen Art. Ebenfalls mit dabei ist Christian F. Berres. Der Zauberkünstler und Bizarrist bietet klassische, neue wie abseitige Acts. Hier begegnen sich Klischees und überraschende Wendungen. Fahrrad-Stunts und Comedy für Zuschauer jeden Alters liefert Stevie Wheels, ein komischer Fahrradkurier. Bei den Lumino Artists treffen asiatische Elemente und Flammeneffekte mit poetischer Flammenmanipulation und dynamischer Feuerjonglage aufeinander. Auch die Kleinkunstbühne Open Stage ist bei diesem Event vertreten. An zwei Tagen spielen sie im Theaterzelt ein buntes Programm. Jeder, der möchte, kann auch auf die Bühne (Anmeldung bei tom@tomtomkratz.de oder vor Ort, solange Spots frei sind). Auch gibt es am Kirchplatz reichlich Verpflegung auf die Hand. Der Eintritt für die Shows ist frei. Hutgeld für die Künstler ist willkommen.



Am Freitag geht es um 16 Uhr los. Die Geschäfte in der Innenstadt haben ebenfalls bis etwa 23 Uhr geöffnet und laden zur langen Einkaufsnacht ein. Weiter geht es mit den Shows am Samstag von 13 Uhr bis 20 Uhr.

