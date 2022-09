Kleine Tricks und große Shows beim Strassen! Zauber! Festival! in Weilheim

Von: Stephanie Novy

Das Duo Lumino Artists zeigte bei dem Festival eine Feuershow. © Novy

Weilheim – Auch von Regen und herbstlichen Temperaturen ließen sich die Weilheimer nicht abschrecken. Zahlreiche Menschen haben sich am vergangenen Freitag und Samstag beim Strassen! Zauber! Festival! und einer langen Einkaufsnacht den Spaß nicht vom Wettergott verderben lassen.

Die Krone in Flammen. Wie Flügel schwingen die Schleppen des roten samtigen Kleides. Die Feuershow sorgte für zahlreiche Schaulustige, die sich am Marienplatz versammelt hatten. Das Duo Lumino Artists bot dort eine Aufführung, bei der die beiden Künstler im Rhythmus der Musik im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Feuer spielten. Während die Tänzerin ihre Krone balancierte und mit brennenden Hula-Hoop-Reifen elegant über den Platz tänzelte, schwang ihr männlicher Konterpart unter anderem einen Feuerball an einem langen Seil gekonnt durch die Lüfte.

Ebenfalls akrobatisch ging es bei Stevie Wheels zu. Er ist ein Fahrradkurier der speziellen Sorte. Hier gab‘s nicht nur was zu Staunen sondern auch zu Lachen. Nachdem Stevie Wheels sein eigenes Können mit diversen Fahrradstunts unter Beweis gestellt hatte, durften auch einige Zuschauer ran – was für einige Lacher sorgte.



Aber was wäre ein Zauberfestival ohne Zauberer? Albi der Zauberfuzzi war extra aus Liechtenstein angereist. In seiner Heimat dürfte man ihn vermisst haben, ist er doch der einzige Zauberkünstler des Landes, wie er selbst sagte: „Für mehr ist einfach kein Platz.“ Ebenfalls für die Weilheimer zauberte Christian Frank Berres. Trotz recht bodenständigen Tricks ohne viel Schnickschnack, konnten beide ihr Publikum fesseln. Das lag nicht zuletzt an deren sympathischen und ausdrucksstarken Art, die es zudem verstanden, sowohl die kleinen als auch die großen Zuschauer zu unterhalten.



Das Strassen! Zauber! Festival!, das bereits zum vierten Mal stattfand, kann sicherlich als Erfolg verbucht werden. Auch wenn das Wetter den Programmplan der beiden Tage etwas durcheinanderwirbelte. Statt auf der Straße zauberten die Künstler in den Geschäften oder im Zelt, das auf dem Kirchplatz stand. Und die Feuerkünstler sowie der Fahrradkurier mussten eben die Regenpausen abwarten, um auftreten zu können.



Zusätzlich zum Festival luden die Einzelhändler zur langen Einkaufsnacht am Freitag. So konnte zwischen den Auftritten der Künstler noch lange ausgiebig geshoppt werden.

