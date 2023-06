Viel los beim Tag der Bundeswehr

Von: Bianca Heigl

Riesiger Andrang bei der Gefechtssimulationen zur Landes- und Bundesverteidigung mit Panzern und Einsatzkräften. © Heigl

Murnau – Unter dem Motto „Wir sind da“ lud das Informationstechnikbataillon 293 am vergangenen Samstag in die Werdenfels Kaserne zum Tag der Bundeswehr ein. Dafür war eigens die Ortsdurchfahrt Richtung Süden gesperrt und ein Shuttlebus-Service von dezentralen Parkplätzen aus eingerichtet worden, um den riesigen Besucheransturm von knapp 13 000 Interessierten reibungslos zu bewältigen

Das Programm war ebenso abwechslungsreich wie informativ, denn an verschiedenen Stationen auf dem gesamten Kasernen-Areal konnte man die vielfältigen Aufgaben der Bundeswehr kennenlernen. Besondere Aufmerksamkeit gab es für die Gefechtssimulationen zur Landes- und Bundesverteidigung mit Panzern und Einsatzkräften. Hier drängten sich die Zuschauer dicht an dicht, um die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Panzer und gepanzerter Fahrzeuge bis hin zum Leopard 2, aber auch der Einsatzkräfte selbst, zu erleben. Großes Interesse gab es auch für die Vorführungen zum militärischen Nahkampf oder den Fallschirmsprung. Zu Gast waren nämlich auch Kräfte der Luftwaffe mit Hubschraubern sowie die Gebirgsjäger, die einen Einblick in die Muli-Feldschmiede gaben. Auf der IT-Informationstechnik-Meile konnte man Cyber- und Informationsraum mit Virtual Reality, Drohnen und Roboter hautnah erleben. Die Hägglunds bei der Station „Mitfahrt in gepanzerten Fahrzeugen“ kamen vom Gebirgsjägerbataillon 233, das zur Gebirgsjägerbrigade 23 in Mittenwald gehört.



Den besonderen Stellenwert der Veranstaltung zeigte auch die Liste der Gäste. Denn neben lokaler Politprominenz war Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius live per Video aus Bückeburg (Niedersachsen) zugeschaltet und hielt eine Ansprache. Im Anschluss gab es eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wehrhafte Demokratie“. Auch Generalmajor Jürgen Setzer, der Stellvertretende Inspekteur des Cyber- und Informationsraums, zählte zu den Gästen: „Für das Militär ist es wichtig, dass es seitens des Bundesverteidigungsministers eine klare Aussage gibt, was ‚Zeitenwende‘ heißt. Denn das A und O bei der Verwendung des Sondervermögens Bundeswehr ist die Landes- und Bündnisverteidigung.“ Hierfür müsse die Bundeswehr ihre Fähigkeiten entsprechend ausrichten und die Maßnahmen dazu sind eingeleitet, so der Generalmajor.



Begeistert vom großen Zuspruch für die Veranstaltung zeigte sich auch Bataillonskommandeur Stefan Eisinger: „Der Besucheransturm zeigt, dass die Bevölkerung den Stellenwert unserer Rolle sieht.“ Auch die Zusammenarbeit des Standorts mit der Gemeinde sei sehr kollegial und kameradschaftlich, wie er betonte. Deshalb sei es ihm auch wichtig gewesen, dass die Blaulichtorganisationen ebenfalls mit dabei waren. Die Re-Fokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung erfordere künftig auch, dass die Bundeswehr aus dem Kasernengelände rausgeht. So wird etwa der Truppenübungsplatz bei Spatzenhausen wieder mit Schießbahnen hergerichtet, was bis zum zweiten Halbjahr 2024 erfolgen soll. Gleichzeitig öffnet man die Kasernentore auch für zivile Veranstaltungen wie Training der Feuerwehr oder die VIP-Betreuung der BR-Radltour. Eisinger, der bereits als Kompaniechef von 2007 bis 2009 in Murnau war und vor seiner Rückkehr zwei Jahre als Verbindungsoffizier beim Pentagon in den USA arbeitete, freut sich über die große Akzeptanz in der Bevölkerung: „Es ist schon toll, wenn wartenden Soldaten am Bahnhof ein Kaffee spendiert wird, weil man damit einmal Danke sagen möchte!“ Und auch für den neuen Bundesverteidigungsminister hat er Lob parat: „In meinen Augen packt er die Sache richtig an und sucht nach schnellen, tragfähigen Lösungen!“ Wobei schnell bei einer solchen Herkulesaufgabe natürlich „in wenigen Jahren“ bedeute. „Auch die Rüstungsindustrie, die in den vergangenen Jahren immer weniger für das eigene Land produzierte, braucht Perspektiven, deshalb muss auch der normale Verteidigungshaushalt jenseits des Sondervermögens angepasst werden.“, so Eisinger.