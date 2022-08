Studierende aus Tiflis gestalten Säule in der Stoa169 in Polling

Von: Stephanie Novy

Die Studierenden aus Tiflis arbeiten an ihrer Säule. © Novy

Polling – Die Stoa169 in Polling ist um ein Kunstwerk erweitert worden. Vergangene Woche installierten Studierende aus Tiflis ihre Stele.

2021 öffnete der zweite Bauabschnitt der Säulenhalle. Fertiggestellt ist sie aber noch nicht. Nun verwandelte sich eine weitere, vormals graue und unscheinbare Säule, in ein künstlerisches Unikat. Teimuraz Eristavi (22), Vakhtang Bakradze (23), Tina Janiashvili (21) und Mariam Mestvirishvili (22) haben mehrere Tage an ihrem Werk gearbeitet, dessen Idee von Eristavi stammt. Die Studierenden der Freien Universität Tiflis hatten ihr benötigtes Material extra aus Georgien mitgebracht. „Scrap Material“ nennt sich das Werk. Tapeten mit Rosenmuster. Eine Betonstahlmatte. Bleche. Materialien, die sich typischerweise auf Baustellen finden. „So ist ein Werk entstanden, das für die Stadt und ihre Substanz steht“, sagt Gabriela von Habsburg. Sie ist selbst Bildhauerin und die Professorin der Studierenden.

In der Säulenhalle gibt es die „Akademie Diagonal“. Das sind zehn Säulen, die für internationale Hochschulen vorgesehen sind. Zwei davon wurden bereits durch die ADBK München und die „Die Angewandte“ Wien gestaltet. In diesem Jahr wurde die Freie Universität Tiflis ausgewählt. Zimmer war zuvor mit seiner Frau in Georgien, um sich die Arbeiten der 18 Studierenden anzusehen. Diese hatten Säulen in Miniaturform erstellt. Zimmer zeigte sich begeistert von den Werken der jungen Menschen. Die Wahl einer Säule sei dabei nicht leichtgefallen. Doch mit seiner Entscheidung ist der Pollinger sichtlich zufrieden. Die Säule der Studierenden sei wie eine Collage, „das hat eine richtige Ästhetik“.



Nun sind noch sieben Säulen frei, die von Studierenden weltweit gestaltet werden können. Bis spätestens 2031 soll die „Akademie Diagonale“ laut Zimmer endgültig fertiggestellt sein.

Zudem findet sich derzeit eine temporäre Kunstinstallation in der Säulenhalle. Denn wer derzeit die Stao169 besucht, wird inmitten der Säulen eine Aluminiumleiter erblicken. Der Huglfinger Künstler Thomas Fuhrmann hat diese dort installiert. Sie ragt zu einer der Öffnungen in der Decke heraus. Fuhrmann möchte damit gedanklich und emotional den Aufstieg in den Himmel öffnen. Etwa vier Wochen lang wird das Werk ausgestellt und anschließend nur zu bestimmten Events wieder aufgebaut. Mit der Befristung soll ein Kontrapunkt zur Dauerhaftigkeit der Säulenhalle gesetzt werden.

