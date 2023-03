Tafel Weilheim nimmt derzeit keine neuen Kunden auf

Die Lage hat sich immer weiter zugespitzt, jetzt mussten die Verantwortlichen handeln: Bei der Weilheimer Tafel herrscht bis auf Weiteres Aufnahmestopp. © Archivfoto: Novy

Weilheim – „Die Weilheimer Tafel verzeichnet seit knapp einem Jahr einen sehr starken Anstieg an Bedürftigen. Dieser Trend ist bundesweit zu erkennen“, heißt es in einem Schreiben der Tafel. Der Anstieg ist mittlerweile so hoch, dass ein Aufnahmestopp für neue Kunden verhängt wurde.

Die steigenden Zahlen würden nicht nur mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängen, so die Mitteilung der Tafel. Auch kämen wieder Menschen, die wegen der Corona-Krise ferngeblieben sind und nun wieder Hilfe bräuchten. „Die hohe Inflation tut ihr Übriges zu dieser besorgniserregenden Entwicklung.“

Aktuell versorgt die Weilheimer Tafel weit über 600 Menschen. Dazu gibt es eine Warteliste, die ständig größer wird. Rund 70 Personen stehen mittlerweile darauf.



„Bereits seit Monaten arbeitet die Weilheimer Tafel am Limit und es ist kein Ende der immer weiter steigenden Nachfrage abzusehen.“ Für die rund 60 Ehrenamtlichen ist das nicht mehr zu stemmen. Die Verantwortlichen der Weilheimer Tafel haben sich nun entschlossen, mit sofortiger Wirkung einen Aufnahmestopp für neue Kunden zu verhängen.



„Die Belastung der ehrenamtlichen Mitarbeiter, das zurückgegangene Angebot an Lebensmittel und auch die räumliche Situation nötigen zu dieser schwierigen Maßnahme. Sobald sich die Situation wieder entspannt, werden wir versuchen, neue Aufnahmen zu ermöglichen. Wann dies sein wird, kann aktuell nicht gesagt werden.“ Nun gelte es zunächst, die Warteliste „Stück für Stück“ abzuarbeiten.

