Tag der Jugend: Weilheimer Mittelschüler toben sich in der Kletterhalle aus

Von: Stephanie Novy

Teilen

Ein etwas anderer Schultag: Zwei Klassen der Weilheimer Mittelschule durften sich in der Kletterhalle austoben. © Novy

Weilheim – Der etwas andere Schultag: Statt Mathe, Deutsch oder irgendeinem anderen Fach stand für zwei Klassen der Weilheimer Mittelschule jüngst Klettern und Bouldern auf dem Stundenplan.

Bei der Frage, was ihnen am Klettern Spaß macht, sprudelt es aus den Kindern nur so raus. Ihre Begeisterung merkt man den Fünft- und Sechstklässler*innen richtig an. Manche von ihnen waren zu Beginn noch komplette Neulinge, so wie Derya. Sie erzählt, dass sie anfangs schon ein bisschen Angst hatte. Aber die hat sie wohl schnell abgelegt, denn Derya hat es sogar bis ganz nach oben geschafft.

Einige der Kinder hatten bereits ein bisschen Erfahrung. Sina ist zuvor schon mal geklettert. Ihr macht vor allem die Bewegung Spaß. Und beim Abseilen habe man das Gefühl zu fliegen. „Es ist fast wie bei Spiderman“, ruft da jemand aus dem Pulk der aufgeregten Kinder. Und auch Eva ist schon mal geklettert, als sie noch kleiner war. Mittlerweile traue sie sich aber schon viel mehr. Nicht nur die Kinder sind begeistert. Auch Lehrerin Silke Dusel spricht vom „absoluten Wahnsinn“. Ihre Schüler seien über sich hinausgewachsen und hätten sich immer mehr gesteigert.

Organisiert hat diesen ganz besonderen Schultag die Weilheimer Sektion des Alpenvereins (AV). Anlass war der Tag der Jugend, zu dem das Landratsamt Weilheim-Schongau aufgerufen hatte. Etliche Vereine, Organisationen und Gemeinden beteiligten sich vergangenen Freitag und Samstag mit eigenen Aktionen. So eben auch der AV. Kinder- und Jugendleiter Gerald Ott half zusammen mit einigen Ehrenamtlichen des AV, die Schüler in die Welt des Kletterns einzuführen. Die Tatsache, dass die Kinder Spaß haben ist für Ott das Wichtigste. Kein Druck. Kein Muss.



Das Klettern begeistere ihn, weil „es jeder kann; von klein bis uralt.“ Selbst wenn jemand sagt, er habe Höhenangst, ist das für Ott kein Hinderungsgrund. Reine Gewohnheitssache, sagt er. Selbst Menschen mit Behinderung könnten diesen Sport machen, wie auch das wöchentliche Inklusionsklettern des AV beweist.



Unterstützt wurde der Verein von Norbert Kunz, Chef der Weilheimer Kletterhalle Under the Roof. Er stellte die Halle samt Kletterausrüstung kostenlos zur Verfügung. Die Aktion kam bei allen zweifelsohne richtig gut an. In der Mittelschule habe es sogar einen wahren „Hype“ gegeben, wie Ott sagt. Eine Wiederholung scheint also nicht ausgeschlossen zu sein.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.