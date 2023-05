Tag der Kinderbetreuung: Stadt Weilheim weiß die pädagogische Arbeit zu schätzen

Weilheims Bürgermeister Markus Loth bedankt sich bei den Beschäftigten, links neben ihm Tobias Bihlmaier von der Brücke Oberland. © Stadt Weilheim

Weilheim – Seit 2012 gibt es bereits den „Tag der Kinderbetreuung“. Dieser wird traditionell am Tag nach dem Muttertag gefeiert und richtet sich an das Personal in Kitas und in der Kindertagesbetreuung. Die Stadt Weilheim nahm diesen besonderen Tag erneut zum Anlass, um einfach mal Danke zu sagen.

volle Bildungs- und Erziehungsarbeit“, erklärt die Stadt in einer Mitteilung. Deshalb lud die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Brücke Oberland auch dieses Jahr alle Beschäftigten der Weilheimer Kitas und Mittagsbetreuungen auf den Gmünder Hof ein. Dort bedankte sich Bürgermeister Markus Loth im Beisein seiner Stellvertreterin und Kita-Referentin Angelika Flock bei den rund hundert Gästen für die „hervorragende und unschätzbar wertvolle Arbeit“, die in den Weilheimer Einrichtungen unter regelmäßig schwierigen Bedingungen geleistet wird.



Loth betonte die wesentliche Rolle dieser außerfamiliären und damit familienergänzenden Bildungs- und Betreuungsarbeit für die Entwicklung der Kinder. Diese ermögliche zudem mit ihren vielfältigen und hochwertigen Angeboten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Weilheim. Dies sei auch für die heimische Wirtschaft in Hinsicht auf den Fachkräftemangel von großer Bedeutung.



Tobias Bihlmaier, der Vorstand der Brücke Oberland hieß anschließend die Besucherinnen und Besucher auf dem Gmünder Hof willkommen und lud sie zu einer Besichtigung ein. Die Feier klang mit einem gemeinsamen Essen mit vielen interessanten Gespräche aus.