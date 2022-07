Tag der offenen Tür der BIB Augsburg gGmbH in Weilheim

Von: Antonia Reindl

Am Tag der offenen Tür wurden verschiedene Workshops angeboten. Zum Beispiel ein Floristik-Kurs im Foyer, in dem man moderne Blumenkränze fertigte. © Reindl

Weilheim – Es war nur ein Zufall, aber ein schöner – und trefflicher. Vergangenen Dienstag hingen am Eingang und im Inneren der BIB Augsburg gGMBH in Weilheim rote Luftballons: Tag der offenen Tür. Und genau am selben Tag vor fünf Jahren hatte man an der Münchener Straße offiziell eröffnet. Das sei so nicht geplant gewesen, sagte Standortleiterin Roswitha Hartwich lächelnd, und erst aufgefallen, als man den Termin gesetzt habe. Ein Termin, an dem genau genommen nicht nur eine Tür geöffnet war.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gaben beim Tag der offenen Tür Einblicke in ihre Bildungsarbeit. Dabei konnte man nicht nur die Räumlichkeiten, zahlreiche Türen waren geöffnet, über zwei Etagen besichtigen, sondern auch in Lehrgänge eintauchen. Workshops „präsentieren einzelne Teile aus den Lehrgängen“, so Roswitha Hartwich.

Und trotz heißer Temperaturen vor der Eingangstür zog es zahlreiche Interessierte ins Innere. Das „freut mich total“, sagte die Standortleiterin. Seit über 13 Jahren sei man in Weilheim vertreten, seit fünf Jahren an der Münchener Straße. Mit dem Tag der offenen Tür wolle man, nach coronabedingten Einschränkungen, „wieder nach außen treten“, so Hartwich, und „mal wieder persönlich in Kontakt“ kommen. Geboten war dabei ein bunter Strauß an Aktionen und Aktivitäten. Und ja, tatsächlich auch ein bunter Strauß an Blumen: in einem Floristik-Workshop im Foyer wurden nämlich Blüten arrangiert und gebunden. Außerdem gab es ein Einbürgerungs-, ein Englisch- und ein Steuerlehrquiz, die Besucher konnten in den Unterricht eines Integrationskurses hineinblicken, ebenso in die Welt der Steuerfachangestellten, sie konnten sich in ihrer Konzentration üben als auch ihren inneren Schweinehund überwinden lernen. Daneben wurde eine Farb- und Stilberatung angeboten, Bewerbungsunterlagen wurden gecheckt, Bewerbungsfotos geschossen. Um nur ein paar Punkte aus dem Tagesprogramm zu nennen.



In der BIB, der Gesellschaft für Bildung, Integration und Beruf, nehme man die Menschen so an, wie sie seien und begleite sie auf ihrem weiteren Weg, erklärte Hartwich. Dabei können ihre Kolleginnen und Kollegen und auch sie selbst in den verschiedenen Lehrgängen, Kursen und Projekten binnen kurzer Zeit „spannende Entwicklungen“ bei und in den Menschen beobachten, sagte die Standortleiterin.

