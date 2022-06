Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn

Von: Bianca Heigl

Teilen

Tauting – Es wuselte nur so in der Dorfstraße, als Tauting am vergangenen Samstag zur Neuauflage des KlangLeichtn einlud, wozu die Straße komplett gesperrt worden war. Alle paar Meter tönte es auf die Straße und dabei waren die verschiedensten Stilrichtungen vertreten. Den Auftakt machte aber das Kindermusical „Die bayerische Vogelhochzeit“ am Tuttostein, das natürlich viel Applaus erntete.

1 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

2 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

3 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

4 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

5 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

6 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

7 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

8 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

9 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

10 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

11 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

12 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

13 / 13 Tauting begeistert seine Besucher beim KlangLeichtn. © Heigl

Die Initiative zum KlangLeichtn ergriffen vor drei Jahren Thomas Gruber, sein Frau Sabine Gruber-Heberlein, beide vom Weltmusiktrio gruberich (zusammen mit Maria Friedrich), und der frühere Vorsitzende der Musikkapelle Eglfing Tobias Panholzer. Die Gemeinde fungiert als Veranstalter, mitmachen ist aber für alle Tautinger Ehrensache. So sorgten Vereine und Dorfgemeinschaft zusammen für das leibliche Wohl der Besucher, die von Musik zu Musik schlenderten.



Das musikalische Spektrum war gigantisch: Von der klassischen Volksmusik über Jazz und Klassik bis zu modernen christlichen Liedern und Hip Hop reichte das bunte Angebot. Nicht minder vielfältig die Spielstätten: Da gab’s Klarinettenklänge und Gesang in Hirschlers Carport, die Soatnziaga, Bläser und Bladlmusi am Kanapee Ost, Jazzpiano, Detlev Eisinger und Jungbläser am Krokodilweiher oder die Los Latinos und das HuEglfinger Wok Orchester im Hirschlergarten. Auf dem Toteissilo konzertierten Rowa Ash, gruberich und checkstes 5. Die Druckluftbühnen hatten Ammertaler & Co. im Griff. Hier und dort gab’s Musik, ganz Tauting war eine einzige Bühne, auf der rund 200 Musiker – fast alle aus Eglfing oder mit starkem Bezug zum Ort – für beste Unterhaltung sorgten.

Dazwischen fanden sich zahlreiche Stationen mit Speisen und Getränken, damit man es sich vollends gemütlich machen konnte. Besonderes Highlight – im wahrsten Sinne des Wortes – war die Illumination bei Einbruch der Dunkelheit, denn statt steriler Straßenlaternen flackerten hunderte Kerzen an den Wegrändern und sogar auf dem Krokodilweiher.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.