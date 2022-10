Teilnehmer des Weilheimer Sternmarsches trafen auf Protestgruppe

Von: Stefan Raab

An der Mariensäule kamen einige Spaziergänger und Vertreter der Protestgruppe miteinander ins Gespräch. © Raab

Weilheim – High Noon auf dem Marienplatz: Mehrere hundert Montags-Spaziergänger begegneten nach einem Sternmarsch am letzten Samstagnachmittag einer circa 20-köpfigen Protestgruppe, die unter dem Motto „Wir sind nicht eure Bühne“ eine Aktion gegen die nachfolgende Kundgebung vorbereitet hatte.

Mit weißen Transparenten erwarteten unter anderem Mitglieder des Vereins „Nie wieder! Gemeinsam gegen Rechts im Landkreis Weilheim-Schongau“, Kommunalpolitiker und Bürger, die die Sache unterstützen wollten, die Spaziergänger-Demonstranten an der Mariensäule. Die Aktion vor Ort sei ganz spontan entstanden, so Initiator Dominik Streit. Eigentlich sollten nur Plakate an den Fassaden der Geschäftshäuser auf den stillen Protest hinweisen. Es seien aber noch Plakate übrig gewesen, da nicht jedes Geschäft diese bei sich aushängen wollte.



Die Protestgruppe geht auf ein gesellschaftliches Bündnis aus einigen Weilheimer Stadtratsparteien und Unternehmern zurück, das unter dem Hashtag #gradausdenken agiert. Initiator Streit, zugleich SPD-Kreisvorsitzender Weilheim-Schongau, erklärte gegenüber dem Kreisboten: „Die Geschäftsleute haben es satt, dass die Spaziergänger jeden Montagabend über den Weilheimer Marienplatz ziehen.“ Auch würden die Organisatoren mit ihren Thesen und Positionen die Demokratie schädigen, wenn sie auf ihrer Homepage zusammenstehen.info behaupteten, dass Deutschland sich auf dem Weg in eine Diktatur befinde.

Kritik an der Politik

Tatsächlich artikulierten die Demonstranten, die aus dem Oberland gekommen waren, ihren Protest gegen die Politik der Bundesregierung mit Transparentaufschriften wie „Impfschaden!“, „Die Regierung ‚Macht‘ mir Angst“ oder „Hört auf unsere Senioren zu quälen!“. Bei den Abschlussreden erntete Ernstfried Prade aus Schongau mit seiner Entgegnung auf Streits Thesen kräftigen Applaus: „Niemand ist Querdenker, sehen Sie hier einen Rechtsradikalen?“ Kein gutes Haar ließ er an der Corona-Politik der Bundesregierung. Diese hätte dazu geführt, kritische Stimmen von Medizinern zu unterdrücken – eine „politische Säuberung“. Aus diesem Grunde, so folgert Prade, habe der Bürger das Recht, die Regierung zur Ordnung zu rufen.



Ärztin Dr. Annette Baare kritisierte die aus ihrer Sicht Falschinformationen von Pharmakonzernen zu den im Vorfeld der Impfkampagne veröffentlichten Studienergebnissen. Dr. Josef Hingerl, ein Anwalt aus Wolfratshausen, beklagte den mangelnden Dialog in der Gesellschaft: „Das Schlimme an der Demokratie ist, dass man nicht mehr zuhören kann!“



Zu Auseinandersetzungen kam es übrigens nicht, zum Teil entwickelten sich sogar ernsthafte Gespräche zwischen den beiden Lagern – trotz inhaltlicher Gegensätze.

