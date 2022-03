Das Testzentrum des Landkreises Weilheim-Schongau zieht um

Teilen

Das Testzentrum soll auch am neuen Standort ein „Drive-through“ sein. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Plyushkin (YAYMicro)

Weilheim - Das Testzentrum des Landkreises Weilheim-Schongau zieht um. Die letzten Testungen am aktuellen Standort, Volkfestplatz Weilheim, werden am Freitag, 1. April, zu den gewohnten Öffnungszeiten durchgeführt.

Aufgrund des Umzugs und der damit verbundenen Aufwände wird die Teststelle am Samstag, 2. April, geschlossen bleiben. Bürger*innen werden gebeten an diesem Tag andere Testangebote in der Umgebung zu nutzen. Am Montag, 4. April, wird das Testzentrum am neuen Standort, Dr. Karl-Slevogt-Straße 6 im Trifthof, Weilheim, wieder wie gewohnt seinen Betrieb aufnehmen. Auch am neuen Standort ist das Testzentrum grundsätzlich als „Drive-through“ organisiert.

Die Öffnungszeiten sind auch am neuen Standort weiterhin Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. Anmeldungen erfolgen weiterhin online.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote