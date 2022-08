Therapeutisches Angebot für Geflüchtete in Weilheim und Landsberg

Von: Mihriban Dincel

Stefan Helm, Stella Sadowsky und Philipp Köhler (v.li.) stellten das Projekt TAFF vor. © Dincel

Weilheim – Sich bei Problemen therapeutische Hilfe suchen fällt oftmals schwer. Noch schwieriger muss es für Geflüchtete sein. Das Projekt TAFF des Diakonischen Werkes Bayern will hier helfen und bietet Flüchtlingen Beratung und Unterstützung.

TAFF steht für „Therapeutische Angebote für Flüchtlinge“. Das Projekt wurde bereits 2015 ins Leben gerufen. Seit 2021 gibt es einen Standort in Weilheim. Das Angebot konnte heuer im Mai noch um den Standort Landsberg erweitert werden. Bei einem Pressegespräch klärten Geschäftsführer der Diakonie Oberland Stefan Helm, TAFF Mitarbeiterin Stella Sadowsky (zuständig für Landsberg) und TAFF Mitarbeiter Philipp Köhler (zuständig für Weilheim) genauer über das Projekt auf.

Ziel von TAFF ist es, die Gesundheitsversorgung psychisch beeinträchtigter Geflüchteter zu verbessern. Denn oftmals erleben Menschen auf der Flucht Traumatisches oder kommen bereits mit Ballast nach Deutschland. In manchen Fällen isolieren sie sich, werden in ihrer Integration gehemmt und verfallen der Hilflosigkeit. Helm betonte daher die Wichtigkeit dieses Projekts: „Solange die traumatischen Erfahrungen nicht aufgearbeitet werden, ist es für diese Menschen schwierig, eine Arbeit zu finden, die Sprache zu erlernen oder sich einzuleben.“



Um das zu vermeiden, bietet TAFF Einzelberatungen oder auch Gruppentherapien. Als Beispiel nennt Köhler die Gruppe für Ukrainer in Peißenberg. Zudem sei eine kunsttherapeutische Gruppe für Afghaninnen in Planung. Ebenfalls ein Bestandteil des Projekts ist die Schulung von Sprach- und Kulturmittlern. Diese haben in der Regel selbst einen Fluchthintergrund und können daher nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle und emotionale Barrieren überwinden.



Beraten werden anerkannte, noch im Asylverfahren stehende und auch abgelehnte Personen. „Dabei gilt das Freiwilligkeitsprinzip“, ergänzte Helm. Die Betroffenen müssten auch bereit sein zu kommen. Die Einzelberatungen erfolgen meist in Englisch oder mit Hilfe der Kulturmittler. Dabei sei das Ziel, nicht wie bei Therapeuten, dass Trauma aufzuarbeiten, sondern mit dem Trauma leben zu lernen, so Sadowsky. Dies erfolge manchmal durch den bloßen Austausch oder die Suche nach Lösungen für konkrete Probleme. „Im besten Fall erreicht man damit ein Verständnis“, fügte Köhler hinzu. Es sei bereits ein großer Schritt, wenn sich die Geflüchteten klar darüber werden, was sie eigentlich erlebt haben. Anschließend erhalten die Betroffenen Handlungsmethoden für Situationen wie Schlaflosigkeit oder wiederkehrende Flashbacks.

Dabei variieren die Ziele der Einzelberatung. Denn „bei einer abgelehnten Person sind es oft Existenzängste. Sie wissen nichts mehr mit ihrem Leben anzufangen, denn es fehlt ihnen die Perspektive in Deutschland“, erklärte Sadowsky. Menschen, die in Deutschland bleiben dürfen, würden sich hingegen mehr über das zukünftige Leben in diesem Land sorgen. Doch in beiden Fällen sei die Vermittlung von Sicherheit entscheidend, betonte Köhler.



Sowohl für die Gruppentherapien als auch die Einzelberatungen ist die Vernetzung entscheidend, stellte Sadowsky klar. Denn die meisten Betroffenen werden unter anderem durch die Flüchtlings- beziehungsweise Integrationsberatung, Migrationsberatung, Jobcenter, Jugendhilfe, ehrenamtlichen Helfer, das Gesundheitsamt und Landratsamt an TAFF übermittelt.

