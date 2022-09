Tiefbauarbeiten in der Krottenkopfstraße Weilheim

Von: Stephanie Novy

Teilen

Die neuen Rohre aus duktilem Guss sind optimal fürs Trinkwassernetz geeignet: robust, diffusionsdicht und halten auch hohen statischen Belastungen stand. © StaWM

Weilheim ‒ In der Krottenkopfstraße werden die Wasserhauptleitungen erneuert. Die Umleitungen und Tiefbauarbeiten der Stadtwerke Weilheim gehen vom 5. September bis vermutlich Anfang Dezember.

Die Stadtwerke starten die Baumaßnahme Krottenkopfstraße am Montag, 5. September, und können diese, je nach Witterung, vermutlich bis Anfang Dezember abschließen. Die Wasserrohre erneuern sie im Wesentlichen aus Altersgründen. „Die alten Rohre waren aus reinem Guss, die neuen Rohre bestehen aus duktilem Guss und werden auch einen größeren Durchmesser haben. Duktile Gussrohre haben den Vorteil, sie sind sehr robust. So sind sie unempfindlich gegenüber Druckstellen durch Steine, halten hohe statische Belastungen aus und sind diffusionsdicht. Damit sind sie optimal geeignet für unser Trinkwassernetz“, erläutert Wassermeister Franz Seiler, Abteilungsleiter Wasser. Den Austausch der Wasserhauptleitungen macht das Team der Abteilung Wasser zusammen mit den Kollegen der Abteilung Staßen- und Tiefbau. Die Stadtwerke schildern die Umleitungen entsprechend aus und informieren die Anwohner in der Krottenkopfstraße im Vorfeld über die Erneuerung der Wasserhauptleitungen.

Glasfaser für schnellen Datentransfer

Da die Straße schon geöffnet wird, verlegen die Stadtwerke zugleich auch Glasfaserkabel und erweitern damit kontinuierlich das SWE Breitbandnetz in Weilheim. Glasfaser hat den entscheidenden Vorteil, dass es Nutzern datenintensive Anwendungen mit bis zu 1 Gigabit/sec. ermöglicht. Im Rahmen der Tiefbauarbeiten können sich die Anwohner zu guten Konditionen ihren Glasfaserhausanschluss gleich mitverlegen lassen.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.