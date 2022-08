Tiefbauarbeiten Kreuzung Pütrichstraße ‒ Querung B2

Von: Stephanie Novy

Die Stadtwerke Weilheim informieren über Tiefbauarbeiten. © Symbolfoto: PantherMedia / ustudent

Weilheim ‒ Das Fernwärme Projekt der Stadtwerke Weilheim i.OB geht voran: jetzt starten die Baumaßnahmen für das geplante Fernwärmenetz Weilheim Mitte.

Der erste Bauabschnitt der Fernwärmetrasse betrifft die Krumpperstraße bis zur Münchener Straße. Die Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Fernwärmerohre queren dabei einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt: den Kreuzungsbereich Pütrichstraße (B2) / Krumpperstraße. Die Baumaßnahme an diesem Verkehrsknotenpunkt führen die Stadtwerke noch in den Sommerferien durch, da in den Ferien weniger Verkehr herrscht.

Die Tiefbauarbeiten starten in der KW 35 und dauern vermutlich zwei Wochen bis zur KW 36. Dabei kommt es zu Verkehrsbehinderungen, wegen Vollsperrung des Verkehrs in Fahrtrichtung Norden. Der Verkehr Richtung Norden wird über die Obere Stadt und den Narbonner Ring umgeleitet. Die Sperrung mit Umleitung besteht von Montag, 29. August, bis voraussichtlich Freitag, 9. September. Über den Bau des nächsten Teilabschnittes werden die Stadtwerke Weilheim i.OB wieder rechtzeitig informieren.

