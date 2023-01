Wahl 2023: Tierschutzpartei schickt 19-jährigen Weilheimer ins Rennen

Von: Mihriban Dincel

Gregor Schulze-Hädrich wird für den Bezirkstag und den Landtag kandidieren. © Dincel

Landkreis – Die Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) schickt im Stimmkreis 131 ihren landesweit jüngsten Kandidaten ins Rennen für die Wahlen im Herbst 2023. Das Besondere daran: Gregor Schulze-Hädrich ist gerade einmal 19 Jahre alt und wird sowohl für den Landtag als auch den Bezirkstag kandidieren. Der sportbegeisterte junge Mann hat im letzten Jahr sein Abitur auf einer Montessori-Schule gemacht und lebt in Weilheim. Der Ort liegt ihm am Herzen, insbesondere die Natur. In einem Interview mit der Kreisboten Volontärin Mihriban Dincel hat er erklärt, warum und wie es zu dieser Kandidatur kam.

Was hat Sie bewegt sich in so jungen Jahren politisch zu engagieren?

Schulze-Hädrich: „Als junger Mensch fühlt man sich von der Politik häufig missverstanden. Das höre ich auch oft aus meinem Bekanntenkreis. Insbesondere wenn es um Themen wie die Klimaproblematik geht. Es ist wichtig jetzt zu handeln. Ich war schon lange politikinteressiert und dachte mir, wer wenn nicht ich. Wenn ich etwas verändern möchte, muss ich handeln und kann nicht einfach jammern. Das bringt uns auch nicht weiter. Daher will ich mich in der Politik engagieren, um eine positive Veränderung mitzugestalten.“

Warum gerade die Tierschutzpartei?

Schulze-Hädrich: „Sie stehen für das, was mir am Herzen liegt, nämlich den Tierschutz beziehungsweise das Tierrecht. Wir sind der Meinung, dass Massentierhaltung oder Qualzucht nicht mehr existieren dürfen. Für uns sind alle Lebewesen gleich. Allein dadurch, dass sie leben, sollten wir sie schützen. Auch mir ist das sehr wichtig. Ich hatte selbst recht lange Katzen. Nach einer Zeit habe ich mir die Frage gestellt: Was ist der Unterschied zwischen Haustieren und Nutztieren? Ich bin zu dem Schluss gekommen, es gibt keinen. Die Partei macht sich dafür stark, dass ein Grundparagraf für die Tierrechte etabliert wird. Es gibt schon eine Art Tierschutzgesetz. Das reicht jedoch nicht weit genug und wird nicht streng genug verfolgt. Man hört immer wieder von verwahrlosten Höfen, bei denen die Tiere Hunger leiden und niemand merkt es. Davor können wir nicht die Augen verschließen. Außerdem steht die Tierschutzpartei für eine nachhaltigere Landwirtschaft und Energieproduktion ein. Auch hier vertritt die Partei dieselben Werte wie ich. Vielen ist nicht bewusst, dass tierische Lebensmittel im Gegensatz zu pflanzlichen Lebensmitteln viel mehr Fläche verbrauchen, aber dem Menschen weniger Energie liefern. Ebenso sind Monokulturen ein Thema. Die können nämlich dazu führen, dass weniger wächst. Bei der sowieso geringen Fläche, die wir für Lebensmittel zur Verfügung haben, würde das eine massive Verteuerung bedeuten.“

Hat Ihr junges Alter für Sie Vor- oder Nachteile in der Politik?

Schulze-Hädrich: „Oft hört man ‚der ist ja so ein Junger‘, aber ich sehe das nicht als Nachteil. Das eröffnet mir Chancen, meinen Horizont frei zu erweitern und mich mit der Zeit und den Erfahrungen, die ich mache, weiterzubringen. Ich kann das Gelernte noch in mein Handeln integrieren. Ich habe eine große Offenheit für neue Erfahrungen und könnte meine Meinung auch ändern, wenn ich neuen Input bekomme. Das soll nicht bedeuten, dass ältere Menschen generell nicht offen sind, aber ihre Meinungen sind meist gefestigt. Die Tierschutzpartei besteht auch nicht nur aus jungen Leuten. Es gibt auch viele langjährige Mitglieder. Die waren sehr erfreut, dass neue, jüngere Mitglieder mit neuen Ideen und Ansichten dazukommen.“

Wie kam es dazu, dass Sie für beide Posten kandidieren?

Schulze-Hädrich: „Die Wahl, bei der wir als Partei eine höhere Erfolgschance sehen, ist die Wahl auf Kreistagsebene. Daher kandidiere ich sowohl für den Landtag als auch den Bezirkstag. Die Doppelbesetzung rührt auch daher, dass es nicht so viele Mitglieder im Landkreis gibt. Daher habe ich mich für beide Posten aufstellen lassen, denn jeder muss seinen Beitrag leisten. Und jede Stimme kommt den Tieren zugute. Egal um welche Wahl es geht.“

Was halten Ihre Freunde und Familie von Ihrem Engagement?

Schulze-Hädrich: „Ich bin schon seit fünf Jahren Vegetarier und seit circa zwei Jahren Veganer. Gewissermaßen habe ich mein Umfeld mitbeeinflusst. Aber nicht durch Zwang, sondern Aufklärung. Ich habe ihnen die Realität der tierischen Produkte aufgezeigt. Ich finde, wenn Konsum, dann muss dieser bewusst geschehen. Ich glaube, dass das der allgemeine Zeitgeist ist. Auch meine Mutter ernährt sich größtenteils vegan, mein Bruder ist Veganer und ein Großteil meiner Freunde. Deshalb sehen sie das positiv. Mein Stiefvater vertritt eine andere politische Einstellung, trotzdem unterstützt er mich in dieser Sache. Sie müssen nicht meiner Meinung sein, aber mein Umfeld ermutigt mich, dass zu tun, was ich für richtig halte. Und das schätze ich sehr.“

Kostet Sie die Kandidatur viel Freizeit? Wie kriegen Sie alles unter einen Hut?

Schulze-Hädrich: „Derzeit ist noch nicht so viel los. Ich bin mir aber sicher, dass es die letzten paar Monate vor der Wahl schon intensiver wird. Bisher stehen auch noch einige Aufgaben an, die ich erledigen muss, wie Umfragen. Die Vorbereitungen haben zwar schon begonnen, aber derzeit herrscht noch kein großer Druck. Dennoch will ich mich in nächster Zeit mehr engagieren, was sicher auch mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber ohne Engagement wird nichts passieren.“

Vielen Dank für das Gespräch.

