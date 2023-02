Traditioneller Neujahrsempfang der CSU Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Eröffnete den Neujahrsempfang: Bürgermeister Frank Zellner. Im Hintergrund (v. li.) Harald Kühn, Alexandra Bertl und Alexander Dobrindt. © Jepsen

Peißenberg – Wenig Lokalpolitik, stattdessen allgemeine, konservative Grundsätze bekamen die rund 80 Gäste beim traditionellen Neujahrsempfang der Peißenberger CSU in der Tiefstollenhalle präsentiert. Hauptredner der Veranstaltung war wie schon bei den Empfängen vor der zweijährigen Corona-Pause Alexander Dobrindt.

„Ich gehe mit Freude ins neue Jahr. Wir brauchen Bereitschaft zur Zuversicht“, verkündete der CSU-Kreisvorsitzende und Landesgruppenchef im Bundestag. Aufgabe sei es, den Wohlstand auf die nachfolgenden Generationen zu übertragen. Das sei nur mit wirtschaftlichem Wachstum möglich. Klimaschutz und Energiepolitik müssten deshalb auch in diesem Kontext betrachtet werden und nicht isoliert. „Ich teile nicht die Einschätzung, dass uns der Verzicht das Klima rettet“, so Dobrindt. Man müsse offen bleiben gegenüber der Automobilindustrie und dem Verbrennungsmotor. Auch der Straßenbau dürfe nicht beschnitten werden: „Ich habe noch kein Elektro-Fahrzeug gesehen, das Flügel hat.“ Dobrindts Credo: „Auf Technologie setzen und nicht auf Ideologie.“ Für Bayern gibt es diesbezüglich laut den Worten des Spitzenpolitikers offenbar keine Grenzen – auch nicht räumlich. Dobrindt verwies auf das Raumfahrtprogramm „Bavaria One“: „Vom Weltall aus sieht man, dass die Erde nicht grün, sondern blau oder bei uns in Bayern weiß-blau ist.“

Nicht ganz so launig referierte Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner zur Gemeindepolitik. Der Rathauschef verwies kurz auf die wichtigsten Investitionsprojekte wie den Bau des Regenrückhaltebeckens in Wörth, sparte aber unangenehme Themen wie die fehlende Rutsch-Anlage in der Rigi-Rutsch‘n oder die finanzielle Schieflage des Therapiezentrums PRO aus. Die Krisen infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs, so Zellner, habe man in Peißenberg „mit gutem Zusammenhalt gemeistert“.



Ebenfalls reden durften beim Empfang Landtagsabgeordneter Harald Kühn („Der bayerische Finanzausgleich an die Kommunen ist mit elf Milliarden so hoch wie nie zuvor“) und Bezirksrätin Alexandra Bertl. Letztere betonte die Bedeutung des Bezirks im Bereich der sozialen Aufgaben, unter anderem im Bereich von psychischen Erkrankungen. Mit der Stationsäquivalenten Behandlung verfüge man im Landkreis über „eine der modernsten Behandlungsformen“.



„Nicht-ideologisch“ wurde beim Empfang auch das kulinarische Angebot zusammengestellt. Zu den Kaltgetränken wurden Weißwürste serviert – ganz nach dem Geschmack des CSU-Kreisvorsitzenden Dobrindt: „Ich genieße unsere landwirtschaftlichen Produkte. Ich mag immer noch gerne Wurst.“ Die heimische Lebensmittelerzeugung dürfe nicht beschnitten werden, auch nicht im Tierbestand. Die Regionale Nahrungsmittelproduktion sei nicht nur aufgrund der Versorgungssicherheit wichtig, sondern auch ethische geboten: „Manche glauben ja, dass man Gras rauchen kann. Aber essen kann man es sicher nicht“, so Dobrindt.

