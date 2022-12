Trauer um SC Forst-Eishockeychef Lorenz Barfüßer

Von: Roland Halmel

Der langjährige Vorsitzende der Eishockeyabteilung des SC Forst Lorenz Barfüßer kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. © Halmel

Forst – Die Nachricht, die kürzlich die Eishockeyabteilung des SC Forst erreichte, versetzte Mitglieder und Vereinsführung in Schockstarre. Der Vorsitzende der Nature Boyz, Lorenz Barfüßer, kam im Alter von 68 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Barfüßer stand über 40 Jahre an der Spitze der Forster Eishockeyspieler. „Lorenz war eine Institution in der Eishockey-Landesliga. Er opferte sehr viel Freizeit um den Eishockeysport in Forst am Leben zu erhalten“, schrieb der SCF in einer Mitteilung. „Wenn etwas im Verein anstand, Lorenz war immer da um zu helfen.“ Barfüßers Engagement wurde erst im Oktober dieses Jahres mit dem Ehrenamtspreis „Engagiert 2022“ des BLSV-Sportbezirks Oberbayern gewürdigt (wir berichteten). „Durch Eigeninitiative sowie unermüdlichen Einsatz formte Lorenz die Eishockeyabteilung des SC Forst und bis heute übt er sein Amt mit beispiellosem Engagement aus“, begründete BLSV-Kreisvorsitzender Franz Schlesinger, warum er Barfüßer, der seit 1982 und damit seit genau 40 Jahren die Sparte Eishockey des SCF führte, für diese Ehrung vorschlug.

Barfüßer war aber auch in der ganzen Region ein hochgeschätzter Sportkamerad, was sich in den zahlreichen Kondolenzeinträgen in den sozialen Medien widerspiegelte. „Mit Lorenz verlieren wir einen stets hilfsbereiten Freund und Unterstützer des Eishockeys, der für seine Mannschaft, die Vereine und diesen Sport Beispielloses geleistet hat“, schrieben die Peißenberg Miners.

Barfüßer, der in Forst eine Gärtnerei betrieb, war aber nicht nur im Sport aktiv. 24 Jahre, bis zu den letzten Wahlen 2020, saß er im Wessobrunner Gemeinderat. „Die ganze Gemeinde trauert um Lorenz, weil er eine absolute Institution war“, zeigte sich auch Wessobrunns Bürgermeister Georg Guggemos von der Todesnachricht tief bewegt. „Lorenz war ein angenehmer Gesprächspartner, der stets um Ausgleich bemüht war“, ergänzte Guggemos.



„In Lorenz verlieren wir einen wertvollen und liebenswerten Menschen, den wir nie vergessen werden. Die Lücke, die er hinterlässt, wird weder in seiner Familie, noch bei den Nature Boyz noch beim SC Forst, geschlossen werden können“, schloss der SCF sein Trauerstatement.



Der Trauergottesdienst und die Beerdigung von Barfüßer finden am Samstag, 10. Dezember, um 9.30 Uhr in Forst statt.

