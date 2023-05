Brauerin holt sich mit Fachwissen und Charme den Sieg – Teilnehmerin aus dem Landkreis hat das Nachsehen

Von: Dieter Roettig

Getröstet von Ministerin Michaela Kanber (links) wurde Anna Eberle, die es bei der Bierkönigin-Wahl nicht auf den Thron geschafft hat. © Roettig

Peißenberg/Region – Von so einem Ergebnis bei den Landtagswahlen am 8. Oktober kann Ministerpräsident Markus Söder nur träumen: Mit 48,53 Prozent siegte Mona Sommer (24) aus Weitnau in Schwaben bei der Wahl zur 12. „Bayerische Bierkönigin“.

Da hatten die Nächstplatzierten keine Chance wie auch Kandidatin Anna Eberle (26), obwohl sie sich bravourös präsentierte. Geboren in Peißenberg und aufgewachsen in Peiting, ist sie ein echtes Landkreis-Gewächs. Eberle wohnt mittlerweile in Landsberg.



Das große Plus der Siegerin: Sie ist von Beruf Brauerin und Mälzerin und konnte mit ihrem charmant vorgetragenen Fachwissen Jury und Publikum überzeugen.



Neben Söder und seinem Vize Hubert Aiwanger war auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber Gast bei der pompösen Veranstaltung des Bayerischen Brauerbundes im Münchener Löwenbräukeller. Sie nahm Eberle nach der „Krönung“ der neuen Bierqueen in den Arm und fand tröstende und aufmunternde Wort. „Du musst das nach dem olympischen Motto sehen: Dabeisein ist alles. Was du in den Monaten der Kandidatur erlebt hast, kann dir keiner mehr nehmen!“



Eberle, von Beruf Moderatorin und Wetterfee beim Privatsender Radio 96.3, war eine von über 70 Bewerberinnen aus dem ganzen Freistaat. In einer internen Vorauswahl hatte man 24 Bewerberinnen ausgewählt und zum finalen Casting in das Münchener GOP-Varieté-Theater eingeladen. Hier schaffte Eberle den Sprung in die „Top 6“. Die mussten beim Finale erst die praktischen Aufgaben von BR-Abendschau-Moderator Roman Roell lösen und sich dann den Fragen der Fachjury stellen, darunter DEHOGA-Präsidentin Angela Inselkammer. Jury-Urteil, die Stimmen des Saalpublikums und das vorangegangene Online-Voting wurden addiert und brachten für die Siegerin das überwältigende Ergebnis von fast 49 Prozent.



Sarah Jäger, die amtierende Bierkönigin, setzte ihrer Nachfolgerin das Krönchen auf, während das Publikum aus Brauereien, Gastronomiebetrieben und lautstarken „Fanclubs“ der Kandidatinnen stürmisch applaudierte. Eberle und ihre Mitbewerberinnen zeigten sich als faire Verlierer und gratulierten Mona Sommer herzlich. Die darf jetzt ein Jahr lang das Bayerische Bier im In- und Ausland lobpreisen, während Eberle bei Radio Gong in gewohnter Manier den Wetterbericht präsentiert.