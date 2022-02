Treffen der Selbsthilfegruppe Long- & Post Covid in Weilheim

Am Montag trifft sich die Gruppe zum dritten Mal. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / iofoto

Weilheim - Am vergangenen Montag fand bereits das zweite Treffen der Selbsthilfegruppe Long- & Post Covid statt und auch kommenden Montag soll es ein weiteres Treffen geben.

Es trafen sich in der Gruppe Erkrankte, die mit den Folgen von Corona leben und solidarisch interagieren. „Die Gruppe hat noch freie Kapazitäten und ist primär offen für weitere erwachsene Betroffene, sekundär auch für deren Angehörige“ berichtete die Gruppenleiterin Petra Reiter.

Das nächste Treffen findet am Montag, 7. März, im Mehrgenerationenhaus der Caritas, Schmidstr. 15 in Weilheim statt. Vorgesehen ist ein regelmäßiges Treffen, jeden ersten Montag im Monat. Eine Anmeldung zum Treffen ist erforderlich. Auskünfte erteilt das Selbsthilfebüro unter, Tel. 0881/681-1616 oder per Mail: selbsthilfebuero@lra-wm.bayern.de

Von Kreisbote