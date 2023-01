Trinkbrunnen für die Weilheimer Innenstadt muss warten

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

In 2022 wurde es nichts mit dem Trinkbrunnen für Weilheim. Vielleicht in 2023? © Symbolfoto: PantherMedia/schankz

Weilheim – Mit der Vergesslichkeit ist es bekannter Weise so eine Sache. Ihr zum Opfer gefallen ist der eigentlich für 2022 geplante Trinkbrunnen in der Weilheimer Innenstadt.

Die Vergesslichkeit ging jedoch weder von Antragssteller Karl-Heinz Grehl (Grüne) noch von den Weilheimer Stadtwerken, die sich um die Stellung des Förderantrags gekümmert hatten und das Projekt großzügig unterstützen wollten, aus.



Aber alles von vorn: Grehl hatte im Oktober 2021 beantragt, einen Trinkbrunnen zur „Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt Weilheims zu installieren“, wie er selbst jüngst in seiner Anfrage in einer Sitzung des Stadtrats angab. Was die Finanzierung anbelangt, hatte Grehl damals auf das Sonderprogramm „Kommunale Trinkbrunnen“ des Umweltministeriums hingewiesen, über das man pro Brunnen bis zu 15 000 Euro Förderung erhalten könne. Da aber bisher kein Trinkbrunnen in der Innenstadt errichtet wurde, wollte der Grünen-Politiker nun wissen, warum das der Fall ist und wann mit dem Bau zu rechnen ist.



Antwort bekam er von Stadtwerke-Chef Peter Müller. Es sei damals beschlossen worden den Trinkbrunnen zu errichten, wenn man die Förderung dafür bekomme. Daher stellten die Stadtwerke am Tag des Beschlusses gleich den Förderantrag beim entsprechenden Amt. Irgendwann danach dürfte dann die Vergesslichkeit ins Spiel gekommen sein. Denn erst nach mehrmaligem Nachfragen der Stadtwerke über einige Monate hinweg, kam schließlich eine telefonische Auskunft des Amtes. Der zuständige Mitarbeiter hatte vergessen, den Förderantrag in der entsprechenden Frist einzureichen. Somit könne man für 2022 keinen Zuschlag mehr bekommen, wie Müller erklärte. Jedoch zeigte sich der Stadtwerke-Chef auch optimistisch. Wenn man im nächsten Jahr mit dem Förderantrag mehr Glück habe, komme auch der Trinkbrunnen.



Als Standpunkt für den Brunnen wurde von Grehl bereits im ersten Antrag der Kirchplatz (neben dem dort befindlichen Hydranten) priorisiert. Ebenso hatte er angeregt, den Brunnen noch mit einer am Boden befindlichen Vertiefung zu bauen, um auch für Hunde eine Trinkmöglichkeit zu schaffen.

