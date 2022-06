TSV Peißenberg startet dritten Anlauf für neue Umkleidekabinen am Eisstadion

Von: Bernhard Jepsen

Der TSV Peißenberg versucht weiterhin neue Umkleidekabinen im Eisstadion zu realisieren. © Symbolfoto: PantherMedia / MCRMfotos

Peißenberg – Nach dem Projekt-Aus für das „Aktivzentrum“, plant der TSV Peißenberg nun wieder in Eigenregie an einem neuen Kabinentrakt für das Eisstadion. Die Gemeinde, so betonte Bürgermeister Frank Zellner (CSU) in der jüngsten Marktratssitzung, wird weiter unterstützend tätig sein. Wie hoch das kommunale Engagement aber letztlich sein wird, darüber gab es im Gremium unterschiedliche Meinungen.

Zu teuer und zu aufwendig: Bezüglich der Entscheidung, die Planungen für das „Aktivzentrum“ (unter anderem mit Bewegungsräumen für den allgemeinen Vereinssport) zu stoppen, gibt es einen breit angelegten Konsens zwischen dem TSV und der Gemeinde. Trotz einer baulich reduzierten Konzeption ließen sich die Projektkosten nicht drücken. Und selbst der lediglich grob geschätzte Betrag von drei Millionen Euro wäre vermutlich noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen. Ergo: Es musste die Reißleine gezogen werden, daran ließ auch Stefan Rießenberger, TSV-Präsident und Fraktionssprecher der Bürgervereinigung, im Marktrat keine Zweifel: „Wir als Verein hätten das unseren Mitgliedern ebenso wie die Gemeinde der Bevölkerung nicht verkaufen können.“

Der TSV als Betreiber der Eishalle versucht nun, in Eigenregie Planungen zu entwickeln. Es ist der dritte Anlauf, um einen neuen Kabinentrakt als Ersatz für den maroden Bestandsbau zu realisieren. „Wir als Verein können uns jetzt nicht ausruhen und müssen eine Lösung finden“, kündigte Rießenberger an: „Mit Eigenleistungen werden wir ein paar Euro einsparen können. Es haben schon einige gesagt: ‚Wir helfen‘.“ Man müsse nun mehrere Varianten prüfen. Rießenberger sprach von „Ziegel- oder Modulbauweise“. Und Bürgermeister Frank Zellner (CSU) versprach, „dass sich die Gemeinde jetzt nicht rausziehen wird“. Der Rathauschef verwies auf den bereits vor zweieinhalb Jahren gebilligten Zuschuss in Höhe von 200 000 Euro für den Kabinenbau. Hinzu kommt noch das Grundstück des ehemaligen Rollschuhplatzes, das die Kommune kostenlos zur Verfügung stellt.

Ein Thema, das bewegt

Doch Robert Pickert sieht aus der Sicht der Kommune noch weiteres Unterstützungspotenzial. „Das Thema bewegt die Peißenberger“, meldete sich der Gemeinderat der Peißenberger Liste (PL) zu Wort. Pickert bezog sich auf den gemeindlichen Zuschuss. Nach seiner Meinung sind die 200 000 Euro angesichts von steigenden Baukosten zu wenig. Eine Anpassung nach oben sei deshalb geboten. Der PL-Gemeinderat machte eine eigene Rechnung auf: Wäre das „Aktivzentrum“ gebaut worden, so lautete seine Argumentation, dann hätte die Gemeinde inklusive des bereits gebilligten Zuschusses und abzüglich der staatlichen Förderung einen Eigenanteil von 450 000 Euro zahlen müssen. Auf dieses Niveau könne man den Betrag wohl nicht aufstocken, doch Pickert brachte eine Summe „200 000 Euro plus X“ ins Spiel. Der Bau von neuen Kabinen würde schließlich nicht nur den TSV-Eishockey-Mannschaften zugutekommen, sondern auch den vielen Hobbymannschaften, den Schulen und der Eiskunstlaufabteilung, also auch der Allgemeinheit.



Nach seiner Wortmeldung erntete Pickert allerdings Widerspruch: „Wir sollten vorsichtig sein, und es sollte jetzt erstmal vom TSV geplant werden“, mahnte Georg Hutter (CSU/Parteilose). Auch Robert Halbritter (SPD) äußerte sich kritisch: „Ich kann es nicht befürworten, dass wir den Betrag aufstocken“, erklärte der Vize-Bürgermeister: „Wir müssen auch an die anderen Vereine am Ort denken.“ Halbritter verwies zudem auf die finanzielle Lage der Gemeinde: „Die ist leider nicht so gut.“ Schon die 200 000 Euro, so bestätigte Marktkämmerer Michael Liedl, seien für den Markt „ein nicht unerheblicher Betrag“. Das Problem der Gemeinde: Trotz ihrer schwachen Steuerkraft muss sie angefangen vom Hochwasserschutz über die Kindergartensanierung (Kita Regenbogen) bis hin zur Schulerweiterung (Josef-Zerhoch-Grundschule) und Feuerwehrhaussanierung ein millionenschweres Investitionsprogramm abarbeiten – und dabei ist ebenfalls mit Baukostensteigerungen zu rechnen. Liedls



Reaktion auf Pickerts Vorstoß verwunderte deshalb nicht: „Ich kann jetzt adhoc keinen Betrag X ausspucken“. Und auch Pickerts Rechnung mit den 450 000 Euro an kommunalem Gesamtvolumen für das „Aktivzentrum“ relativierte Liedl: „250 000 Euro davon wären allein für die Bewegungsräume und nicht für die Kabinen gewesen.“

