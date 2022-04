TSV Peißenberg trauert um Torhüterlegende Wolfgang Eibl

Von: Roland Halmel

Wolfgang Eibl ist im Alter von 82 Jahren verstorben. © Archivfoto: Halmel

Peißenberg – Die Trainer in der Peißenberger Eishalle kamen und gingen. In den vergangenen Jahrzehnten gab es dort aber auch eine feste Größe und die hieß Wolfgang Eibl. Für „Gangerl“, wie ihn alle nannten, war die Halle als Stadionverwalter und Eismeister quasi das zweite Wohnzimmer. Als früherer Eishockeytorhüter stand er aber auch auf dem Eis seinen Mann. Nun ist Eibl im Alter von 82 Jahren verstorben.

Eishockey war aber nicht der einzige Sport, den das Allroundtalent betrieb. Eibl war als Fußballtorhüter, Faustballer, Tennisspieler und auch Skispringer aktiv. „Er war einer der vielfältigsten und besten Sportler, die wir je bei uns im Verein hatten“, beschreibt Petra Maier, die Ehrenpräsidentin des TSV, Eibl.

Der frühere Bergmann, der als Hauer noch unter Tag im Peißenberger Bergwerk und später bei der Gemeinde im Bauhof und als Bademeister in der Rigi-Rutsch‘n arbeitete, stand bis ins hohe Alter bei den Fußballern zwischen den Pfosten. „Gangerl hat über 1 000 Spiele bei den Fußballern, das hat sonst keiner geschafft“, erinnert sich Maier. Sein wohl größter sportlicher Erfolg war 1982 mit der TSV-Mannschaft der Gewinn der bayerischen Meisterschaft der AH-Fußballer.



Kurz davor übernahm er bereits Verantwortung in der Vorstandschaft des Vereins als technischer Leiter. Später wurde er sportlicher Leiter und Stadionverwalter der Eishalle. Für fünf Jahre leitete er auch die Sparte Fußball. Bis 2012 und damit genau 40 Jahre engagierte er sich in der TSV-Führungsmannschaft.



„Gangerl war zu jeder Tages- und Nachtzeit für den TSV da,“ macht auch TSV-Präsident Stephan Rießenberger deutlich, welch hohes Engagement Eibl für den Sportverein zeigte. Dafür bekam er die Ehrenmitgliedschaft des TSV verliehen, dem er über 65 Jahre angehörte.



Seit vielen Jahren plagten Eibl Probleme mit dem Herzen, die viele Operationen nötig machten. In den letzten Wochen verschlechterte sich schließlich sein Gesundheitszustand zusehends. „Sein großer Wille hat ihn lange am Leben gehalten, aber jetzt war sein Herz am Ende“, trauert Maier um Eibl, der seine Frau Rudolfine und die zwei Töchter Susanne und Ursula hinterlässt. In der vergangenen Woche fand das verdiente TSV-Ehrenmitglied unter großer Anteilnahme vieler langjähriger Weggefährten und der ganzen Gemeinde auf dem Peißenberger Friedhof seine letzte Ruhestätte.

