Projekt Aktivzentrum aus Kostengründen abgeblasen

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Das Aktivzentrum wird nicht gebaut © Planungsbüro Kreutterer

Peißenberg – Es war von Anfang an ein umstrittenes Projekt, nun ist es Geschichte: Demnach haben die Marktgemeinde und der TSV Peißenberg ihre gemeinsamen Planungen für das „Aktivzentrum“ beendet. Durch das millionenschwere Großprojekt sollten Bewegungsräume für den Vereinssport und neue Umkleiden für das TSV-Eisstadion entstehen. Doch die Inflation und Teuerung in der Baubranche lassen eine Realisierung nicht zu.

Vor anderthalb Jahren hatten die Gemeinde und der TSV damit begonnen, an einer Konzeption zu feilen. Und zunächst sah alles recht vielversprechend aus: Die Kommune erhielt beim Bund-Länder-Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten den Zuschlag. Satte 900 000 Euro sollten in den Bau eines „Aktivzentrums“ neben dem Eisstadion fließen. Die Fördersumme bezog sich anfangs allein auf Räumlichkeiten für den allgemeinen Vereinssport. Der Hintergedanke vor Ort war jedoch ein anderer: Dem TSV Peißenberg sollte es über das Gesamtpaket „Aktivzentrum“ und die Beteiligung des Marktes erleichtert werden, mit Zuschüssen des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) und Eigenmitteln einen neuen Kabinentrakt zu errichten.



Doch die Freude über den Zuschuss war schnell verflogen: Die Planungen waren architektonisch nicht überzeugend und extrem teuer. Rund drei Millionen Euro wurden in einer ersten Kostenschätzung veranschlagt. Der TSV und der Markt, die eine Bauherrengemeinschaft gründeten, bemühten sich um gestalterische Anpassungen und um eine Kostenreduzierung – doch ohne Erfolg. „Die Idee, baulich zu schrumpfen und dadurch Kosten zu sparen, funktioniert nicht“, erklärte Bürgermeister Frank Zellner (CSU) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses: „Durch die Inflation liegen wir mindestens beim gleichen Betrag, wenn nicht sogar noch höher.“



Hochachtung vor dem TSV für diesen mutigen Schritt. Jetzt alles zu canceln, ist dem Verein sicher nicht leicht gefallen. Aber bei einer Verwirklichung ohne staatliche Förderung, kann vielleicht sogar die ein oder andere Eigenleistung mit einfließen. Das ist vielleicht sogar der bessere Weg.

In der Gremiumssitzung wurde eine „kleinere Vorplanung“ präsentiert, ohne Oberetage. Der Bewegungsraum wäre demnach ins Erdgeschoss integriert und der Baukörper direkt an die Ostfassade der Eishalle angedockt, wodurch ein direkter Zugang zur Sportstätte möglich gewesen wäre.



Der Nachteil: Es müsste ein Durchbruch durch die Betontribüne gebohrt und baulich in die Fassade des Eisstadions eingegriffen werden. Ob damit neue Brandschutzauflagen erfüllt werden müssten, ist fraglich. Doch das wäre wohl das geringste Problem gewesen.



Das K.O.-Kriterium sind letztlich die Baukosten. Trotz der Planreduzierung liegen sie immer noch bei knapp drei Millionen Euro. Und bei der Kalkulation handelt es sich auch nur um eine erste Kostenschätzung, ohne konkrete Berechnungen von Fachplanern und ohne die Gestaltung der Außenflächen. Auch für letztere bräuchte es eine Fachplanung. Das ist ein Kriterium der Förderstelle, nämlich der Regierung von Oberbayern. „Sie will einen qualitativen Anspruch“, erklärte Marktkämmerer Michael Liedl im Ausschuss. Demnach müsste man auch einen Innenarchitekten beauftragen. Das würde aber die Kosten noch weiter in die Höhe treiben, zumal Eigenleistungen nach dem Kriterienkatalog der Regierung ausgeschlossen sind.



Es ist das einzig Richtige, jetzt die Reißleine zu ziehen. Wir würden politisch sowas von verantwortungslos handeln, wenn wir an dem Projekt festhalten würden.

Der TSV hat nun die Reißleine gezogen. In einer Vereinsratssitzung wurde der neue Sachverhalt erläutert – „und es haben nicht alle Hurra geschrien“, berichtete Stefan Rießenberger im Ausschuss. Der Fraktionssprecher der Bürgervereinigung und TSV-Präsident redete Tacheles: „Ich stehe für meinen Verein in der Verantwortung.“ Doch nicht nur für den: Rießenberger betonte auch seine Rolle als Marktrat. „Die Kosten für das Aktivzentrum sind zu hoch. Um den Verein und die Gemeinde nicht an die Wand zu fahren, müssen wir das Projekt stoppen.“ Letztlich sei es „zielführender“, einen Schnitt zu machen und die 900 000-Euro-Förderung zurückzugeben. „Der TSV muss versuchen, die Kabinenfrage selbst zu lösen – auch wenn ich jetzt noch nicht weiß wie.“

Im Ausschuss sprach Bürgermeister Zellner (CSU) von einer „verantwortlichen Entscheidung des TSV“. Die von der Regierung von Oberbayern auferlegten, städtebaulichen Rahmenbedingungen seien „zur Belastung geworden“. „Jetzt heißt es: ‚Gehe zurück auf Los‘“, kündigte Zellner an: „Vielleicht tut sich der TSV alleine leichter. Ich hätte das Thema gerne gelöst, aber es passt momentan nicht in die Zeit.“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.