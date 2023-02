TSV Weilheim: Kindersport boomt, aber Hallen sind knapp

Von: Roland Halmel

Die Eltern-Kind-Gruppe des TSV mit den neuen Shirts der Firma Zweirad Ebert. In der Mitte TSV-Präsident Dieter Pausch (hinten roter Pullover) links daneben Daniel Schwabl. © Halmel

Weilheim – Der Kindersport beim TSV Weilheim boomt. Mit ein Grund ist der große Übungsraum im Anbau Nord, der die ganze Woche über voll ausgelastet ist.

„Wir haben 19 Stunden Kindersport die Woche“, berichtet TSV-Präsident Dieter Pausch. Wobei der TSV auf eine altersgerechte Einteilung achtet. Los geht es für die Kleinsten von ein bis drei Jahren beim Eltern-Kind-Turnen. Danach folgt Mini-Minis (drei bis vier Jahre) ehe es von fünf bis sechs zu den Minis geht. „Wir haben aktuell 320 Kinder bis sechs Jahre beim TSV“, freut sich Pausch über das große Interesse an den Kursen, für die der Sportverein zahlreiche qualifizierte Trainer ausgebildet hat.

Weniger glücklich ist er über die Wartelisten, die es aufgrund fehlender Hallenkapazitäten gibt. „Leider gibt es derzeit 60 Kinder auf den Wartelisten“, erklärt Pausch, der gerne noch mehr Angebote für den Nachwuchs bereitstellen würde. „Schließlich gibt es immer mehr Kinder mit Bewegungsarmut und Übergewicht und dem wollen wir entgegenwirken“, stellt Pausch klar.

Der TSV achtet bei seiner Ausbildungskonzeption vor allem darauf, dass die Kinder Spaß am Sport haben. „Wir wollen keinerlei Druck machen. Die Kinder sollen einfach die Möglichkeit haben, sich zu bewegen und in der Gemeinschaft auch die soziale Komponente spielerisch zu lernen“, erklärt Pausch. Er betont, dass es wichtig ist, möglichst früh mit dem Sport zu beginnen. „Die Spezialisierung kommt später. Wir wollen möglichst gut ausgebildete Kinder in Sachen Motorik, Koordination und Allroundfähigkeiten“, sagt der TSV-Präsident.

Der Anbau Nord bietet dazu ideale Voraussetzungen. „Wir können da den Aufbau oft länger stehen lassen. Das sorgt dafür, dass die 45 Minuten der Übungsstunde effektiv genutzt werden kann.“ Um die Möglichkeiten in dem Übungsraum noch zu erweitern, wird in diesem Jahr an der Nordseite noch eine Boulderwand gebaut.



„Was der TSV hier leistet, ist wirklich toll“, meint Daniel Schwabl, der Chef von Zweiradcenter Ebert aus Weilheim, dessen Tochter auch beim Kinderturnen aktiv ist. Deshalb unterstützt Schwabl die Arbeit des Sportvereins, indem er 250 T-Shirts für den Nachwuchs zur Verfügung stellte. „Die Kinder haben großen Spaß, so etwas unterstützen wir gerne.“ „Wir sind sehr glücklich über die Unterstützung, aber unglücklich über die Wartelisten. Das ist ein untragbarer Zustand“, hofft Pausch, dass sich die seit vielen Jahren überaus angespannte Hallensituation in der Kreisstadt möglichst bald bessert.

