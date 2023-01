TSV Weilheim und Hardtschule trauern um Eva-Maria Schweiger

Von: Roland Halmel

Eva-Maria Schweiger, die stellvertretende TSV-Vorsitzende und Konrektorin der Hardtschule, verstarb am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von nur 58 Jahren. © Halmel

Weilheim – Mitte Dezember verfolgte sie noch interessiert das Adventsturnen in der Jahnhalle, auch wenn Eva-Maria Schweiger dabei schon von der schweren Krankheit gezeichnet war.

„Das wollte sie sich nicht nehmen lassen“, meinte Dieter Pausch, der Präsident des TSV Weilheim, der kurz nach Weihnachten die traurige Nachricht erhielt, dass seine langjährige Stellvertreterin einen Tag vor ihrem 59. Geburtstag im Weilheimer Krankenhaus verstorben war. Am 22. Dezember versandte Schweiger noch eine bewegende Whatsapp-Nachricht an die TSV-Abteilungsleiter, mit der sie sich verabschiedete: „Wir hatten viele tolle Aktionen, viele Feste und viele Gemeinschaftserlebnisse. Ich wünsche Euch und Euren Familien alles Gute, aber ich werde jetzt loslassen und in ein neues Leben eintreten“.

Schweiger nahm das Interesse für den TSV quasi mit der Muttermilch auf, da schon ihre Eltern, die sie bereits kurz nach der Geburt beim Sportverein anmeldeten, eng mit dem TSV verbunden waren. Ihr Vater Roman Schweiger war von 1956 bis 1972 erster Vorsitzender und ihre Mutter Lydia war Gründungsmitglied der Fechtabteilung. In der Turn- und Fechtabteilung fing auch der sportliche Weg von Eva-Maria Schweiger beim TSV an. Bei den Fechtern war sie als Übungsleiterin aktiv, wie auch später in der neu gegründeten Abteilung „Fit- und Fun“. Dazwischen machte sie bei den Vaganti mit, um sich später dann dem Tanzsport zu widmen. Frühzeitig engagierte sie sich auch ehrenamtlich beim TSV. Von 1984 bis 1998 war sie Vereinsjugendleiterin. Danach übernahm sie den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden, den sie mit Ausnahme einer Pause zwischen 2008 und 2012 auch bis zu ihrem Tod inne hatte.



Große Verdienste für den Sportverein erwarb sich Schweiger bei den zahlreichen von ihr organisierten Reisen unter anderem zur Partnerstadt nach Narbonne oder bei den Vereinsjubiläen zum 150. oder 175. Geburtstag des TSV. „Eva-Maria war für mich persönlich und auch für alle aus der Vorstandschaft ein Vorbild in Bezug auf Verlässlichkeit, Übernahme von ehrenamtlichen Jobs und Ideenreichtum. Wer mit ihr näher zusammengearbeitet hat weiß, wie Ideen und Lösungsvorschläge regelrecht aus ihr heraussprudelten“, zeigte sich Pausch tief erschüttert von dem frühen Tod von Schweiger, die im Mai noch zum TSV-Ehrenmitglied ernannt wurde. In Weilheim war sie auch durch ihren Beruf als Grundschullehrerin an der Hardtschule bekannt. Seit 2003 war sie dort Konrektorin. „Sie hinterlässt eine große Lücke an der Hardtschule“, schrieben ihre Kollegen und Rektorin Ursula Taffertshofer. Das Kollegium verliere mit ihr „einen wunderbaren und optimistischen Menschen, der sich mit Herzblut für das Ansehen der Schule eingesetzt hat“. Schweiger hinterlässt ihre Tochter Lilly und ihren Sohn Max, die ihr sportliches Erbe beim TSV als Übungs- und Jugendleiter fortführen. Anfang der Woche wurde sie unter großer Anteilnahme der Bevölkerung nach einem Trauergottesdienst in der voll besetzten Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt auf dem Weilheimer Friedhof beigesetzt.

